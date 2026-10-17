CRNO ZLATO U ŠOLJICI: Kako je jutarnji ritual ispijanja kafe postao globalni fenomen

SVAKOG jutra, pre nego što sunce potpuno obasja gradske ulice, planetu pokreće isti magični ritual – šum ključale vode u džezvi, zveckanje porcelana i prepoznatljivi, intenzivni miris koji se lako probija kroz zatvorene prozore.

Foto: pexels.com/ Esra Saltürk

Kafa već vekovima nije običan napitak. Ona je ulaznica u novi dan, pogonsko gorivo napretka, nemi svedok tajnih razgovora i najbolji saveznik stvaralaca. Od etiopskih koza u 9. veku, kada je pastir Kaldi prvi primetio da njegovo stado postaje neobično razigrano nakon što pojede crvene bobice sa divljeg žbuna, pa sve do savremenih espreso aparata – ova božanstvena tečnost prešla je dug put. Bila je zabranjeno voće, lek i prokletstvo, da bi na kraju postala nezamenljivi globalni fenomen.

Miris koji spaja zavađene svetove

Kafa ima jedinstvenu društvenu moć i sposobnost da briše razlike među ljudima. Nalazimo se „na kafi” kada želimo nešto da proslavimo, kada tražimo utehu ili sklapamo poslove vredne miliona. Ovaj magični napitak stvorio je kulturu kafana i kafića, prostora gde su se kroz istoriju rađale najveće književne ideje i politički preokreti.

Ipak, taj put nije bio lak. Pre nego što je postala globalni most, kafa je često tretirana kao opasna supstanca. Guverner Meke Hair Beg ju je zabranio 1511. godine jer je smatrao da podstiče radikalno razmišljanje, dok je otomanski sultan Murat IV u 17. veku uveo smrtnu kaznu za njeno ispijanje, plašeći se da su tadašnje kafane legla zavere protiv njegove krune. Čak je i u Evropi katolički klir isprva tražio zabranu, nazivajući je „gorućim izumom Satane“, sve dok početkom 1600. godine papa Kliment VIII nije probao ovaj napitak, oduševio se i simbolično ga „krstio“, legalizujući ga u celoj hrišćanskoj Evropi.

Danas, bez obzira na to da li preferirate tradicionalnu domaću kafu iz džezve – kod nas poznatu i kao turska – kratki i jaki italijanski espreso ili pak kremasti kapućino sa gustom penom, svaka šoljica je trijumf slobode i priča za sebe. To je trenutak u kojem vreme nakratko staje, a svakodnevica dobija lepši tonalitet.

Formula espresa i tajna tradicionalne džezve Da li ste znali da se iza svake nezaboravne šoljice kafe kriju stroga matematika, umetnost i kap strpljenja?



S druge strane, savršena domaća (turska) kafa ne traži pritisak aparata, već osećaj i poštovanje rituala. Zlatno pravilo za jednu šoljicu (oko 100 ml) jeste jedna do vrha puna kašičica sveže i sitno mlevene kafe. Voda u džezvi se zagreva do ključanja, a zatim se posuda sklanja sa vatre. Tek tada se dodaje kafa i lagano promeša kako prah ne bi zagoreo na dnu. Džezva se vraća na tihu vatru samo dok se bogata pena ne podigne do samog ruba. Ključ je u tome da kafa nikada ne proključa burno, jer tako gubi esencijalna ulja i miris koji nas budi. Za sertifikovani italijanski espreso formula zahteva apsolutnu matematičku preciznost: u sito ide tačno 7 do 9 grama najfinije mlevene kafe, kroz koju voda temperature između 88 i 92 °C prolazi pod pritiskom od 9 bara. Sve to mora da se sruči u šoljicu za tačno 25 do 30 sekundi kako bi se dobilo oko 25 mililitara čistog tečnog užitka, krunisanog gustom kremom boje lešnika. Minimalno odstupanje od samo nekoliko sekundi ruši ovu delikatnu hemiju.S druge strane, savršena domaća (turska) kafa ne traži pritisak aparata, već osećaj i poštovanje rituala. Zlatno pravilo za jednu šoljicu (oko 100 ml) jeste jedna do vrha puna kašičica sveže i sitno mlevene kafe. Voda u džezvi se zagreva do ključanja, a zatim se posuda sklanja sa vatre. Tek tada se dodaje kafa i lagano promeša kako prah ne bi zagoreo na dnu. Džezva se vraća na tihu vatru samo dok se bogata pena ne podigne do samog ruba. Ključ je u tome da kafa nikada ne proključa burno, jer tako gubi esencijalna ulja i miris koji nas budi.

Fenomen srpskog „ćeifa“ i prva kafana u Evropi

U Srbiji kafa ima status nacionalne institucije, a ispijanje ovog napitka daleko prevazilazi običan unos kofeina – to je čist, uzvišeni emotivni ritual. Istorijska je činjenica da je prva kafana u Evropi otvorena upravo u Beogradu, na Dorćolu, davne 1522. godine, odmah nakon što su Osmanlije zauzele grad. Nastala od turske reči „kahve-hana“ (kuća kafe), ova ustanova je Beogradu donela crno zlato mnogo pre nego što su za njega čuli Pariz, Beč ili London.

Od tada do danas, tradicionalna „domaća“, „turska“ ili „crna“ kafa ostala je ona nevidljiva nit koja povezuje naše društvo. Ona se kuva za srećan doček gosta, uz nju se pretresaju svetska politika i komšijske tajne, a obavezna gusta pena, odnosno „kajmak“ na vrhu, oduvek je bila glavno merilo veštine domaćice. Na našim prostorima, ovaj ritual je sinonim za posebnu filozofiju života oličen u jednoj magičnoj reči – ćeif. To je stanje u kojem vreme prestaje da se meri minutima, a počinje da se računa isključivo brojem ispijenih šoljica, dubinom razgovora i uživanjem u ovom izvanrednom ukusu.

Nauka iza tečne inspiracije

Moderna naučna istraživanja konstantno potvrđuju ono što su ljudi vekovima intuitivno znali: kafa je pravi eliksir za dušu i telo. Pre nego što je postala omiljeni jutarnji užitak, ona se u 11. veku na Arapskom poluostrvu prodavala isključivo u apotekama kao lek, dok su je u Evropi 17. veka lekari propisivali kao moćno sredstvo protiv umora, glavobolje i za poboljšanje varenja.

Danas znamo da osim što nas kofein u sekundi budi i izoštrava nam fokus, ovaj napitak predstavlja jedan od najvećih izvora antioksidanasa u savremenoj ishrani, koji aktivno štite naš organizam od slobodnih radikala. Ona stimuliše lučenje dopamina i serotonina, hormona sreće, zbog čega nas prvi gutljaj tako lako izvuče iz tmurnih misli i popravlja raspoloženje. Naravno, tajna je uvek u umerenosti i uživanju u čistom, izvornom ukusu zrna koje je upijalo sunce na plantažama Brazila, Etiopije ili Kolumbije.

Ritual koji nema rok trajanja

U svetu koji se menja vrtoglavom brzinom, kafa ostaje jedan od retkih konstantnih oslonaca čovečanstva. Ona nije samo moderan fenomen prilagođen za slikanje na društvenim mrežama, već trajna vrednost. Kafa je čista emocija u tečnom stanju. Sledeći put kada prislonite toplu šoljicu usnama, zatvorite oči na trenutak i duboko udahnite taj miris. Shvatićete da u rukama ne držite samo običan napitak, već kompletnu istoriju ljudske civilizacije, kulture i inspiracije, spakovanu u nekoliko savršenih, čarobnih gutljaja.

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