Osvojila svet, oduševila Beograd, dobila ovacije Delija, sada zvezdašica ide po novi uspeh

Javnost u Srbiji jedva čeka da je vidi u ringu

Foto: Printskrin/Instagram/redstarfamily

Nikolija Nina Milošević već je ispisala nekoliko stranica istorije srpskog MMA, ali pred njom je novi veliki izazov. Srpska borkinja 7. novembra ponovo ulazi u UFC oktagon, ovoga puta u Las Vegasu, gde će je čekati iskusna Brazilka Prisila Kašoeira.

Miloševićeva u „grad greha“ odlazi sa skorom 9-1, posle devet uzastopnih profesionalnih pobeda. Poslednju je ostvarila 1. avgusta u Beogradskoj areni, gde je pred domaćom publikom spektakularno debitovala u UFC-u i tehničkim nokautom u prvoj rundi savladala Amerikanku Hejli Kauan.

Ali priča o Nikoliji Milošević nije počela u UFC-u.

Pre nego što je stigla do najveće svetske MMA organizacije, osvojila je čak dve titule svetske amaterske prvakinje, a ima i evropsko zlato. Posebno mesto u njenoj karijeri zauzima Svetsko prvenstvo 2023. godine u Beogradu, kada je osvojila zlato pod zastavom Srbije. Time je postala prva žena u istoriji IMMAF-a koja je osvajala svetsko zlato za dve različite države, pošto je prethodno bila prvakinja sveta i kao reprezentativka Švedske.

Upravo je veza sa Srbijom ono što njenu priču čini posebno zanimljivom. Iako je rođena i odrasla u Švedskoj, Miloševićeva je odlučila da predstavlja Srbiju, a danas je članica MMA kluba Crvena zvezda.

Koliko joj znači crveno-bela porodica pokazala je odmah posle najveće pobede u dotadašnjoj karijeri. Nakon što je u Beogradskoj areni završila Hejli Kauan, nije zaboravila ljude koji su bili uz nju.

- Crvena zvezda MMA, Infiniti, hvala vam, ne bi ovo bilo moguće bez vas - poručila je tada Miloševićeva.

Nije dugo prošlo, a usledila je još jedna posebna scena. Miloševićeva se pojavila na Marakani, pred severnom tribinom, gde su je Delije pozdravile velikim aplauzom. UFC borkinja tako se našla među navijačima kluba čije boje brani i u MMA svetu.

Sada je čeka potpuno drugačija pozornica - Las Vegas. Za novi UFC nastup dobila je Prisilu Kašoeiru, iskusnu Brazilku sa skorom 13-9. Meč je zakazan za 7. novembar u UFC Apeksu.

Za Miloševićevu će to biti prilika da nastavi niz koji je počela još posle jedinog poraza u profesionalnom debiju. Od tada nije izgubila nijednu borbu, a poslednjim trijumfom u Beogradu pokazala je da može da se nosi sa najvećom scenom svetskog MMA.

Od svetskih medalja i istorijskog zlata za Srbiju, preko Crvene zvezde i ovacija u Beogradskoj areni, do susreta sa Delijama na Marakani – put Nikolije Milošević sada vodi u Las Vegas.

I tamo neće braniti samo savršenu seriju posle profesionalnog debija. Pokušaće da nastavi priču koja je za nju počela mnogo pre UFC-a – priču o osvajanju sveta, ovog puta pod srpskom zastavom.