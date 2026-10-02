Malo je falilo da dođe do incidenta: Barcokas odgurivao košarkaše Virtusa posle dramatičnog poraza (VIDEO)

VIRTUS je sinoć priredio veliko iznenađenje pobedivši Olimpijakos u trećem kolu Evrolige, a posebnu pažnju privukla je situacija koja se dogodila neposredno nakon završetka utakmice.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Virtus je do pobede stigao trojkom sjajnog Kara u poslednjoj sekundi meča, što je izazvalo veliko slavlje domaćih košarkaša.

Kako je šut za pobedu pogođen na delu terena tik uz klupu Olimpijakosa, igrači Virtusa su počeli da slave upravo pored nje, kao i trenera Jorgosa Barcokasa, koji se u tom trenutku nalazio blizu čeone linije.

Barcokasu slavlje u početu nije smetalo, razočarano je gledao na teren, ali je situacija ubrzo postala nešto neprijatnija. Dok su domaći igrači skakali jedni na druge i proslavljali veliki trijumf, nekoliko njih je zakačilo grčkog trenera.

Grčkom stručnjaku se to očigledno nije dopalo, pa ih je u nekoliko navrata odgurnuo od sebe. Ipak, na sreću, nije došlo do dalje reakcije, pa je sve prošlo bez ozbiljnijeg incidenta.

Virtus players started celebrating right next to Giorgos Bartzokas, and he wasn't having any of it 😤



🎥 @DilloABoncio pic.twitter.com/kgoEzeEjw8 — BasketNews (@BasketNews_com) October 2, 2026

Iako je sezona tek na početku, Barcokas sigurno nije očekivao ovakav ishod. Grčki stručnjak nije bio zadovoljan ni izdanjem svog tima, što je bilo primetno i na konferenciji za medije nakon utakmice.

Oliju je ovo bio prvi poraz u Evroligi nakon dve uvodne pobede, dok je Virtus posle poraza od Fenera i Milana upisao svoj prvi trijumf.