"VELIKI RAZLOG ZA PONOS SRBIJE" Vučić čestitao srpskim bokserima na osvojenim medaljama na Evropskom prvenstvu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras srpskim bokserima Sari Ćirković, Kristini Koluhovoj, Rastku Simiću i Mileni Matović na osvojeni medaljama na Evropskom prvenstvu u Sofiji.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

"Bravo za Saru i Kristinu. Dva evropska zlata i još jedan veliki razlog za ponos Srbije. Snaga, hrabrost, disciplina i ogromno srce šampiona doveli su srpski boks ponovo na vrh Evrope. Čestitam Sari i Kristini na veličanstvenom uspehu i odbrani evropskog trona, a posebno na neverovatnoj borbi. Srbija slavi svoje šampionke. Čestitam Rastku Simiću na srebrnoj i Mileni Matović na bronzanoj medalji. Iza svakog izlaska u ring stoje ogroman rad, odricanje i želja za pobedom, a vi ste pokazali da umete da se borite sa najboljima. Neka ovo bude samo početak velikih uspeha koji vas čekaju", napisao je Vučić na mreži X.

Srbija je osvojila ukupno četiri medalje na šampionatu u Sofiji.

Pored zlata Ćirković i Kuluhove, srebra Simića, do bronze je došla Milena Matović.