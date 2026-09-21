Tragedija! Svetski rekorder poginuo prilikom sudara sa jelenom
Nemački sportista i svetski rekorder u ultrabiciklizmu, Maks Rize (35), tragično je izgubio život 15. septembra u blizini Salcburga.
Prema dosadašnjim informacijama, nesreća se dogodila tokom spusta pri velikoj brzini, kada se biciklista navodno sudario sa jelenom koji je istrčao na put.
Teško povređenog Rizea pronašla je prolaznica u automobilu i odmah alarmirala hitne službe. Ubrzo su na mesto nesreće stigli spasilački helikopter i medicinski timovi, ali su zbog težine zadobijenih povreda lekari mogli samo da konstatuju smrt.
Nalaz životinjskih dlaka na odeći stradalog sportiste za sada ukazuje na to da je sudar sa divljači najverovatniji uzrok ove tragedije.
Rize je bio jedno od vodećih imena u svetu ultrabiciklizma. Prošle godine je postavio svetski rekord u disciplini „Triple Everesting”, savladavši visinsku razliku od preko 26.500 metara, dok je ove godine pobedio na zahtevnoj trci „Hellenic Mountain Race”.
Pored izuzetnih sportskih uspeha, bio je prepoznatljiv i kao osnivač biciklističke zajednice „GravGrav”, kroz koju je uspešno povezivao i okupljao bicikliste širom sveta.
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