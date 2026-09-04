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"Grizemo mi, ali grizu i Crnogorci"! Vaterpolo haos dobio neočekivan nastavak

М.П.

04. 09. 2026. u 10:10

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Vaterpolisti Crne Gore ostali su bez zlatne medalje na Mediteranskim igrama, pošto je Italija u finalu slavila rezultatom 18:14.

Гриземо ми, али гризу и Црногорци! Ватерполо хаос добио неочекиван наставак

Giuseppe Leva/IPA Sport / IPA / Profimedia

Međutim u finiši utakmice se dogodila ružna scena. U poslednjoj četvrtini došlo je do incidenta između Matea Joki Grate i Danila Stupara. Italijanski vaterpolista je u jednom duelu ugrizao crnogorskog reprezentativca, koji je nakon toga burno reagovao.

Incident je dodatno podigao tenzije na bazenu, a zbog protesta je kažnjen i selektor Crne Gore Dejan Savić. Nekadašnji trener srpske reprezentacije takođe je isključen u samoj završnici susreta i oglasio se posle meča, gde je bio više nego oštar. 

A nakon svega usledila je reakcija i Italijana. Objavili su na Instagramu video snimak i fotografiju velike crvene mrlje na ramenu i leđima jednog italijanskog igrača uz poruku:

"Zlatne medalje i medalje na koži“.

Italijanski savez nije direktno naveo da je reč o ugrizu, niti je optužio određenog crnogorskog igrača, ali je objavom sugerisao da je i italijanska strana tokom utakmice pretrpela sličan nesportski potez.

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