"Grizemo mi, ali grizu i Crnogorci"! Vaterpolo haos dobio neočekivan nastavak

Vaterpolisti Crne Gore ostali su bez zlatne medalje na Mediteranskim igrama, pošto je Italija u finalu slavila rezultatom 18:14.

Giuseppe Leva/IPA Sport / IPA / Profimedia

Međutim u finiši utakmice se dogodila ružna scena. U poslednjoj četvrtini došlo je do incidenta između Matea Joki Grate i Danila Stupara. Italijanski vaterpolista je u jednom duelu ugrizao crnogorskog reprezentativca, koji je nakon toga burno reagovao.

Incident je dodatno podigao tenzije na bazenu, a zbog protesta je kažnjen i selektor Crne Gore Dejan Savić. Nekadašnji trener srpske reprezentacije takođe je isključen u samoj završnici susreta i oglasio se posle meča, gde je bio više nego oštar.

A nakon svega usledila je reakcija i Italijana. Objavili su na Instagramu video snimak i fotografiju velike crvene mrlje na ramenu i leđima jednog italijanskog igrača uz poruku:

"Zlatne medalje i medalje na koži“.

Italijanski savez nije direktno naveo da je reč o ugrizu, niti je optužio određenog crnogorskog igrača, ali je objavom sugerisao da je i italijanska strana tokom utakmice pretrpela sličan nesportski potez.