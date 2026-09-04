AGUERO U CENTRU VELIKOG SKANDALA: Slavni fudbaler povezan sa međunarodnom narko-mafijom?

Mediji u Argentini u prvi plan stavljaju čuvenog asa

Foto: Instagram/kunaguero

Argentinsko pravosuđe došlo je u posed serije presretnutih razgovora i dokumenata koji direktno povezuju legendarnog fudbalera Serhija „Kuna“ Aguera sa međunarodnom mrežom za trgovinu drogom, prenose lokalni mediji pozivajući se na izvore iz istrage.

U središtu skandala nalazi se Pablo „Bebote“ Alvarez, kontroverzni vođa navijača kluba Independijente, koji je uhapšen prošle nedelje pod optužbom da je predvodio organizaciju za šverc kokaina iz Bolivije i sintetičkih droga iz Španije.

Prema spisima iz suda sudije Pabla Jadarole, kriminalna grupa je koristila Aguerov planetarni imidž za pranje novca stečenog kriminalom. Ključni deo operacije bila je firma za prodaju ulaznica „KRÜ TICKETS“, koja nosi ime Aguerove poznate e-sport organizacije „KRÜ“.

Istraga je otkrila poruke Dijega Anzalonea, jednog od vođa grupe, u kojima se navodi: „Za 15 dana potpisujemo sa Kunom“. Takođe, otkriveni su scenariji za reklamne spotove koje je fudbaler trebalo da snimi, kao i presretnuti razgovori o sastancima u Meksiku radi finalizacije poslova.

Osim droge, organizacija se bavila i legalizacijom profita kroz prodaju karata za utakmice nižih liga. U šemu je navodno uključen i Lusijano Nakis, desna ruka predsednika Fudbalskog saveza Argentine (AFA) Klaudija Tapije i kandidat za predsednika Independijentea. Nakis je ranije potvrdio da Aguero podržava njegovu političku listu u klubu.

Posebno je kompromitujući podatak da je „Bebote“ Alvarez bio poslovni partner u jednoj od firmi povezanih sa porodicom Nakis, što ukazuje na duboku infiltraciju kriminala u sportske strukture.

Portparoli bivšeg asa Mančester Sitija i Barselone potvrdili su za medije da je Aguero dobijao poslovne ponude od pomenutih lica, ali tvrde da je nakon provere porekla novca i partnera – sve ponude odbio.

- Ponude su odbačene i nikakav kontakt nakon toga nije postojao - navode iz njegovog okruženja.

Ipak, sudski spisi sadrže glasovne poruke, skrinšotove poruka razgovora i tehničke podatke o integraciji platformi koji sugerišu da su pregovori bili u daleko naprednijoj fazi nego što to fudbaler priznaje. Istraga se nastavlja, a očekuje se da će biti ispitani svi uključeni u lanac „KRÜ TICKETS“.