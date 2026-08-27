Srbija protiv Hrvatske! Gledaćemo balkanski derbi u osmini finala Evropskog prvenstva
NAKON što su današnjim trijumfom nad Ukrajinom (3:0 u setovima) grupnu fazu završile sa idealnim skorom (5:0), naše devojke su saznale rivala u osmini finala, a to će biti reprezentacija Hrvatske, tako da ćemo već na startu nokaut faze gledati veliki regionalni derbi.
Od ranije se znalo da će Srbija sa prvog mesta proći dalje u grupi "B", ali morala je da sačeka kraj grupne faze kako bi saznala svog rivala u osmini finala takmičenja.
To će na kraju biti Hrvatska koja je uz dosta muka i posle velikog preokreta savladala Crnu Goru sa 3:2 u setovima (21:25, 25:20, 22:25, 25:14, 15:8) i tako zauzela četvrto mesto u grupi "D".
To znači da ćemo već na startu nokaut faze gledati balkanski derbi u kojem će uloga velikog favorita pripasti reprezentaciji Srbije.
Meč će biti odigran u Brnu, a za tačan datum i vreme igranja utakmice moraćemo još malo da sačekamo.
Podsetimo, Srbija ima odličan žreb na ovom Evropskom prvenstvu i ukoliko večeras Turska bude bolja od Poljske naše devojke će biti na suprotnoj strani žreba od Italijanka i Turkinja i imaće "otvoren" put ka finalu takmičenja!
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