ISTORIJSKI POTEZ: Srpski atletski savez dobio novog predsednika

FOTO: Tanjug/AP

Dosadašnji direktor Srpskog atletskog saveza (SAS) Slobodan Branković izabran je danas za novog predsednika SAS-a.

On je na mestu predsednika SAS-a zamenio Veselina Jevrosimovića, koji je 24. novembra podneo ostavku na ovu funkciju.

Branković je bio jedini kandidat za predsednika Saveza. On je danas jednoglasno izabran za predsednika SAS za mandatni period 2025–2029. na vanrednoj Izbornoj sednici Skupštine.

Novi predsednik Saveza je od 2017. godine bio direktor SAS, a između ostalog, rekao je da mu je glavni cilj u četvorogodišnjem mandatu da bude izgrađen srpski Nacionalni atletski stadion i zahvalio se delegatima na ukazanom poverenju.

Članovi Upravnog odbora su: potpredsednik Saveza Dragan Zdravković, članovi Zoran Damjanović, Danijela Špirić, Miroslav Luburić, Danilo Krtinić, Marina Filipović, Duško Radović, Andrej Sovrović, Raco Vuković, Darko Savić, Aco Veljović, Miloš Simović. Novi direktor Saveza biće Jovan Kantar.



Izbornoj sednici Skupštine SAS prisustvovali su i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević i generalni sekretar OKS Damir Štajner.

Slobodan Branković / FOTO: M. Vukadinović



Slobodan Branković - biografija za ponos



Slobodan Branković je jedan od najuspešnijih srpskih atletičara i najiskusnijih sportskih menadžera u regionu, sa više od 40 godina iskustva u atletici, prvo kao vrhunski sportista, zatim kao rukovodilac i organizator najvećih međunarodnih takmičenja.



Rukovodeća i menadžerska karijera



Branković je više od 17 godina na čelu najvažnijih operativnih struktura srpske atletike:

• Generalni sekretar SAS (2008–2017)

• Direktor Srpskog atletskog saveza (od 2017.)

• Predsednik Balkanske atletike (od 2023.)

• Član Saveta / Odbora Evropske atletike (reizabran 2023.)

• Izvršni direktor međunarodnog mitinga „Memorijal Artur Takač“ (2005–2008)

• Predsednik Organizacionog odbora (LOC) za:

• Evropsku atletsku konvenciju 2010.

• Evropska ekipna prvenstva 2010. i 2011.

• Evropsko prvenstvo u krosu 2013.

• Evropsko prvenstvo u dvorani 2017.

• Svetsko prvenstvo u dvorani 2022.

• Svetsko prvenstvo u krosu 2024.

• Brojna balkanska prvenstva održana u Srbiji u periodu 2008–2018.

• Šef srpske nacionalne delegacije na mnogim evropskim i svetskim prvenstvima

• Delegat Srbije na svim Evropskim i IAAF kongresima od 2008. Godine

Kao rukovodilac, vodio je stotine međunarodnih i nacionalnih takmičenja, kao i projekte razvoja infrastrukture, mladih talenata i dugoročne strategije srpske atletike.



