DERBI U LAJKOVCU: Odbojkašice Železničara večeras će u derbiju sedmog kola Superlige dočekati igračice Uba

Slobodan Krstović

21. 11. 2025. u 11:28

NOVI veliki okršaj odbojkašica Železničara i Uba. Prošlogodišnje finalistkinje plej-ofa odmeriće snage večeras u Lajkovcu. Obe ekipe imaju po pet bodova, a blage favoritkinje su šampionke zbog domaćeg terena. Zanimljiv će biti i okršaj starih rivala u Užicu između Jedinstva i Crvene zvezde. Lider prvanestva, TENT u nedelju ide u Staru Pazovu gde će na megdan Jedinstvo. Biće to njih treći duel sa 12 dana. Naime, sastale su se i u četvrtfinalu Kupa, obe ekipe su pobedile sa 3:0, ali su Obrenovčanke otišle dalje jer su bili bolje u zlatnom setu.

ДЕРБИ У ЛАЈКОВЦУ: Одбојкашице Железничара вечерас ће у дербију седмог кола Суперлиге дочекати играчице Уба

SEDMO kolo Superlige za odbojkašice, danas: Železničar - Ub (19.00), Jedinstvo Už. - Crvena zvezda (19.00). Subota: Radnički - Spartak SU (16.00), Srem - Leskovac (18.00). Nedelja: Partizan - Beograd (16.00), Jedinstvo SP - TENT (18.00).

TABELA: TENT 6 pobeda, Jedinstvo SP 5, Železničar 5, Ub 5, Radnički 4, Partizan 4, Jedinstvo Už. 3, C. zvezda 2, Leskovac 1, Beograd 1, Srem 0, Spartak SU 0.

