DERBI U LAJKOVCU: Odbojkašice Železničara večeras će u derbiju sedmog kola Superlige dočekati igračice Uba
NOVI veliki okršaj odbojkašica Železničara i Uba. Prošlogodišnje finalistkinje plej-ofa odmeriće snage večeras u Lajkovcu. Obe ekipe imaju po pet bodova, a blage favoritkinje su šampionke zbog domaćeg terena. Zanimljiv će biti i okršaj starih rivala u Užicu između Jedinstva i Crvene zvezde. Lider prvanestva, TENT u nedelju ide u Staru Pazovu gde će na megdan Jedinstvo. Biće to njih treći duel sa 12 dana. Naime, sastale su se i u četvrtfinalu Kupa, obe ekipe su pobedile sa 3:0, ali su Obrenovčanke otišle dalje jer su bili bolje u zlatnom setu.
SEDMO kolo Superlige za odbojkašice, danas: Železničar - Ub (19.00), Jedinstvo Už. - Crvena zvezda (19.00). Subota: Radnički - Spartak SU (16.00), Srem - Leskovac (18.00). Nedelja: Partizan - Beograd (16.00), Jedinstvo SP - TENT (18.00).
TABELA: TENT 6 pobeda, Jedinstvo SP 5, Železničar 5, Ub 5, Radnički 4, Partizan 4, Jedinstvo Už. 3, C. zvezda 2, Leskovac 1, Beograd 1, Srem 0, Spartak SU 0.
Preporučujemo
PA DA LI JE MOGUĆE?! Kol Palmer doživeo bizarnu povredu
21. 11. 2025. u 13:28
SAOPŠTENjE ZVEZDE: "Trijumf protiv FCSB-a temelj za evropsko proleće"
21. 11. 2025. u 13:18
TO SE ZOVE MALER! Tek što se oporavio Kol Palmer mora na novu pauzu
21. 11. 2025. u 13:01
CRNO-BELI ŽELE TRIJUMF PRED SVOJIM NAVIJAČIMA: Fener ima niz od šest pobeda
PARTIZAN će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.
21. 11. 2025. u 09:18
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
"POČELI SU DA MI OTKAZUJU ORGANI..." Čedina borba za žviot: "Doktori su mi dali još par nedelja života" (VIDEO)
"LEKARI su konstatovali da više nemam pluća i da se radi o nedeljama, eventualno još nekom mesecu..."
20. 11. 2025. u 16:08
Komentari (0)