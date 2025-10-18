NOVO SLAVLJE NA VIDIKU: Rukometašice u drugom kolu kvalifikacione grupe 5 igraju sa Ukrajinom

NOVI izazov za rukometašice. Srpkinje sutra (18.00) u drugom kolu kvalifikacione grupe 5 za odlazak na EP 20026, na neutralnom terenu u Mihalovceu (Slovačka) izlaze na megdan Ukrajini. Naše dame očekuju teži ispit nego protiv Litvanije u Beogradu, ali veruju da su kadre da ostvare novu pobedu.

FOTO: RSS

- Moramo mnogo toga da popravimo u odnosu na prvi meč i ne smemo da dozvolimo da primimo 33 gola, nikako protiv ekipe kao što je bila Litvanija. Danas nas očekuje Ukrajina i moramo da podignemo igru na viši nivo, pogotovo moramo da budemo čvršće u odbrani - ističe krilo Sanja Radosavljević.

Jedna od naših najubojtijih igrača poštuje Ukrajine, koje su u prvom kolu izgubile od Švedske - 25:33.

- Nisam dugo igrala protiv Ukrajine. Ali, Ukrajina je uvek imala dobru ekipu, većina devojaka igra u jednoj ozbiljnoj ligi, kao što je mađarska. Nadam se pobedi - optimista je Radosavljevićeva.

Prekaljena Dragana Cvijić primećuju da nikada nije, kao i sa Litvanijom, igrala protiv Ukrajine. Podseća da su ove kvalifikacione utakmice u sklopu priprema za SP od 26.novembra do 14. decembra u Nemačkoj.

- Verujem da nas očekuje teži meč nego protiv Litvanije. Moramo ući maksimalno fokusirane od prvog minuta, ne bi trebalo da dozvolimo da primimo 33 gola kao protiv Litvanije, već da smanjimo bar za deset.Videćemo gde smo grešile, sada je lakše kada imamo video, da ne ponavljamo propuste - kaže Dragana Cvijić.

Ne propušta Dragana da podseti da je potrebno vreme da pod komandom novog selektora Španca Hose Ignasija Pradesa izgledaju onako kako žele da budu u Nemačkoj. Mada su u prvom meču bile neumoljive u napadu, u odbrani je škripalo.

- Analiziraćemo, imamo vremena da se posvetimo i odbrani i napadu. Radili smo i jedno i drugo, ne toliko da može da se očekuje da odbrana bude savršena. Tri dana smo uoči Litvanije bile zajedno, svako igra drugačije u klubu, tako da mislim da nam za odbranu treba više vremena nego za napad. Srećom, imamo dovoljno vremena da izgradimo odbranu kakvu želimo do SP - veruje Cvijićeva.

Grupa 5

PRVO kolo: Švedska - Ukrajina 33:25, Srbija - Litvanija 42:33. Drugo kolo, nedelja: Litvanija - Švedska (15.00), Ukrajina - Srbija (18.00).

TABELA: Srbija 2, Švedska 2, Ukrajina 0, Litvanija 0.