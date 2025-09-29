NOVI SAD IGRA ZA BUDUĆNOST : Na Novosadskom sajmu najavljen „Sajam sporta i omladine 2025“

NA Sajmu sporta i omladine, koji će biti održan 3. oktobra na Novosadskom sajmu, predstaviće se više od 160 sportskih i omladinskih klubova, udruženja, saveza, organizacija…

S.B.

To su u razgovoru sa novinarima potvrdili Slobodan Cvetković, direktor novosadske sajamske kuće, Dane Basta, pokrajinski sekretar za sport i omladinu i Tatjana Medved, članica gradskog veća zadužena za sport i omladinu.

- Manifestacija koja promoviše zajedništvo i mladalačku energiju, predstaviće bogatstvo sportskih aktivnosti i omladinske inicijative. Novi Sad je, pored epiteta Omladinske i Kulturne prestonice Evrope, poneo i titulu „Evropski grad sporta 2026“, pa će ovogodišnji sajam proteći u sloganu, „Novi Sad igra za budućnost“- rekla je Tatjana Medved.

Po rečima Daneta Baste, pored toga će, kao i prethodnih godina, fokus biti usmeran na najmlađe, s ciljem da se deca upoznaju sa sportskim disciplinama, zainteresuju za bavljenje fizičkom aktivnošću i odaberu omiljeni sport.



