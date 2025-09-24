Ostali sportovi

OGLASIO SE GORAN GRBOVIĆ! Evo zbog čega više nije direktor Beogradske arene, otkrio i čime će da se bavi

Новости онлине

24. 09. 2025. u 12:00

Promena u kancelarijama Beogradske arene. Goran Grbović, proslavljeni košarkaš razrešen je dužnosti direktora najveće sportske dvorane u Srbiji.

foto: Z. Jovanović

Prema nezvaničnim informacijama novi direktor Arene biće Stefan Babić, nekadašnji rukometaš Jugovića iz Kaća, Vojvodine, Partizana i Crvene zvezde. A Grbović je u izjavi za list "Danas" otkrio da je sve prošlo u mirnom tonu.

– Razrešen sam dužnosti. Dugo sam bio tu. Kada ste dugo na nekoj takvoj funkciji možete i ne možete da očekujete ovakav epilog. Mislim, ko to očekuje, ali sa druge strane jeste svesni i takve mogućnosti, kaže Grbović za Danas.

U kratkom razgovoru za dnevni list Danas potvrdio je informaciju koja je iznenadila srpsku sportsku javnost, a potom je prokomentarisao i pozadinu ove odluke.

– To nije politička odluka, a ne znam da li je sportska. Mislim da je to možda gradska odluka. Skupština ima pravo da donese odluku kakvu želi i oni su to i uradili. To je dakle odluka nove Osnivačke škupštine Beogradske arene koja ima svog predsednika i članove i oni su doneli odluku kakvu su doneli i ja sam obavešten o tome. Grad Beograd osniva Skupštinu, to je zapravo sve na Gradu – rekao je Grbović.

Foto: Nebojsa Parausic

 

On je priznao da nema za čime da žali.

– Kada sam došao zacrtao sam cilj da Arena bude najgledanija i najposećenija u Evropi i taj cilj sam postigao. Dakle to je ostvareno i na mom nasledniku je da održi takvo stanje – naglasio je i otkrio čime će sada da se bavi:

– Pecanje. Jako volim pecanje, a u potpunosti sam ga zapostavio. Ovaj posao je bio veoma težak i izazovan, pre svega stresan. Imam 64 godine i šečer koji nisam zaradio tako što sam jeo mnogo kolača i torti. Pecanje sam u prošlosti u potpunosti zapostavio, ali sada planiram da mu se vratim – rekao je za kraj razgovora Goran Grbović.

Goran Grbović je rođen 1961. u Kruševcu. Skupština preduzeća „Soko Štark Arena Beograd“ ga je 4. jula 2018. imenovala za vršioca dužnosti direktora. Grbović je bivši profesionalni košarkaš. Karijeru je započeo u KK Borac Čačak, gde su ga trenirali legendarni Aleksandar Nikolić i Dragan Milošević – Gaga. Igrao je za Partizan od 1980. do 1988. godine, osvojivši nacionalno prvenstvo 1981. i 1987. godine, a takođe je završio i kao treći u Evroligi 1988. godine. Karijeru je završio nakon dve uspešne sezone u Oksimesa Granadi. Za reprezentaciju Jugoslavije igrao je na Evrobasketu 1983. i 1987. godine, a na potonjem je osvojio bronzanu medalju.

