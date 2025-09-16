Ostali sportovi

SRBI NA IVICI PROVALIJE! Sprema se još jedan debakl "orlova"

Новости онлине

16. 09. 2025. u 11:05

POSLE neuspeha odbojkašica i košarkaša na korak od eliminacije su i srpski odbojkaši.

СРБИ НА ИВИЦИ ПРОВАЛИЈЕ! Спрема се још један дебакл орлова

Foto: Profimedia

Naime, Brazil je pobedio selekciju Češke sa 3:0 (25:11, 25:22, 25:18), u utakmici drugog kola grupe H na Svetskom prvenstvu na Filipinima. Najefikasniji kod reprezentacije Brazila bili su Alan Souza sa 12, Artur Bento sa 11 i Žudson Nunes sa 10 poena. Kod selekcije Češke najefikasniji je bio Lukaš Vašina sa 14 poena, dok je Jan Galabov dodao devet poena.

Brazil je sada prvi na tabeli sa šest bodova, Češka je druga sa tri, dok reprezentacije Kine i Srbije zauzimaju treće i četvrto mesto bez osvojenog boda. Selekcija Brazila će u poslednjem, trećem kolu grupne faze igrati protiv Srbije, dok Češku očekuje duel sa Kinom.

U drugom današnjem duelu grupe H, reprezentacija Srbije će od 15 časova igrati protiv Kine. Naš tim je u jako teškom položaju, izgubio je od Češke sa 0:3, u osminu finala idu samo dve ekipe, pa su jedini spas pobede nad Kinom i Brazilom, uz poraz Čeha od Kineza u poslednjem kolu. 

