Ostali sportovi

USPEŠNA „GENERALKA“: Rukometaši kraljevačkog Metalca spremni za početak sezone

Goran Ćirović

14. 09. 2025. u 11:38

Rukometaši Metalca iz Kraljeva spremno dočekuju početak sezone u Super B ligi, grupa „istok-zapad“, i utakmicu 1. kola protiv Zlatara iz Nove Varoši pred svojim navijačima narednog vikenda.

УСПЕШНА „ГЕНЕРАЛКА“: Рукометаши краљевачког Металца спремни за почетак сезоне

G.Šljivić (arhiva)

U generalnoj probi, Kraljevčani su u Prokuplju savladali domaći Topličanin sa 35:32 (18:17) uz pet golova Đukića, Panovića i Antića, koliko su kod domaćina postigli i Kostić i Nikolić.

Metalac predstojeće sezone gaji najviše ambicije, odnosno da grad na Ibru posle odbojke i košarke konačno dobije svog predstavnika i u elitnom rangu srpskog rukometa.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja
Panorama

0 0

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja

Indijke spadaju među najlepše žene na svetu i redovno su u samom vrhu na izboru za mis sveta. Primetno je da imaju vitku liniju, čak i u zrelim i poznim godinama, zahvaljujući ishrani i začinima koje koriste. A kad i nabace koji kilogram, Indijke sporovode dijetu koja ne uključuje gladovanje, pad energije i beskrajna odricanja.

13. 09. 2025. u 18:03

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)