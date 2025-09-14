USPEŠNA „GENERALKA“: Rukometaši kraljevačkog Metalca spremni za početak sezone
Rukometaši Metalca iz Kraljeva spremno dočekuju početak sezone u Super B ligi, grupa „istok-zapad“, i utakmicu 1. kola protiv Zlatara iz Nove Varoši pred svojim navijačima narednog vikenda.
U generalnoj probi, Kraljevčani su u Prokuplju savladali domaći Topličanin sa 35:32 (18:17) uz pet golova Đukića, Panovića i Antića, koliko su kod domaćina postigli i Kostić i Nikolić.
Metalac predstojeće sezone gaji najviše ambicije, odnosno da grad na Ibru posle odbojke i košarke konačno dobije svog predstavnika i u elitnom rangu srpskog rukometa.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
"VIOLA" ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti
NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.
13. 09. 2025. u 09:00 >> 09:54
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)