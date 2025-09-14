USPEŠNA „GENERALKA“: Rukometaši kraljevačkog Metalca spremni za početak sezone

Rukometaši Metalca iz Kraljeva spremno dočekuju početak sezone u Super B ligi, grupa „istok-zapad“, i utakmicu 1. kola protiv Zlatara iz Nove Varoši pred svojim navijačima narednog vikenda.

G.Šljivić (arhiva)

U generalnoj probi, Kraljevčani su u Prokuplju savladali domaći Topličanin sa 35:32 (18:17) uz pet golova Đukića, Panovića i Antića, koliko su kod domaćina postigli i Kostić i Nikolić.

Metalac predstojeće sezone gaji najviše ambicije, odnosno da grad na Ibru posle odbojke i košarke konačno dobije svog predstavnika i u elitnom rangu srpskog rukometa.