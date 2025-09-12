Ostali sportovi

LUNDE DEBITOVALA ZA ZVEZDU: Najtrofejnija rukometašica svih vremena čuvala gol crveno-beli protiv Mladosti

Slobodan Krstović

12. 09. 2025. u 22:44

NAJTROFEJNIJA rukometašica svih vremena Norvežanka Katrin Lunde debitovala je za Crvenu zvezdu. Legendarna golmanka čuvala je mrežu crveno-belih u prvom kolu ARKUS lige protiv Mladosti (35:27 - 16:12) i meč završila sa 11 odbrana.

Foto: Profimedia

Igračice iz Nove Pazove u prvih 18 minuta bile su egal za Beograđankama, koje su se u finišu prvog dela odlepile na 16:12. U nastavku su aktuelne šampionke povećavale prednost, dva puta su imale i plus 9, da bi utakmicu okončale laganom pobedom.

U Zvezdi su najefikasnije Aleksandra Stamenić sa 6 i Mia Nedljković sa 5 golova, dok je u Mladosti najubojitija bila Milica Pap sa 9 pogodaka.

Ostali rezultati prvog kola: Bekament – Bor 23:28 , Ruma – Železničar 25:23 , Partizan – Napredak 22:30, Medicinar – Jagodina 12:24 , Temerin – Naisa -

