LUNDE DEBITOVALA ZA ZVEZDU: Najtrofejnija rukometašica svih vremena čuvala gol crveno-beli protiv Mladosti
NAJTROFEJNIJA rukometašica svih vremena Norvežanka Katrin Lunde debitovala je za Crvenu zvezdu. Legendarna golmanka čuvala je mrežu crveno-belih u prvom kolu ARKUS lige protiv Mladosti (35:27 - 16:12) i meč završila sa 11 odbrana.
Igračice iz Nove Pazove u prvih 18 minuta bile su egal za Beograđankama, koje su se u finišu prvog dela odlepile na 16:12. U nastavku su aktuelne šampionke povećavale prednost, dva puta su imale i plus 9, da bi utakmicu okončale laganom pobedom.
U Zvezdi su najefikasnije Aleksandra Stamenić sa 6 i Mia Nedljković sa 5 golova, dok je u Mladosti najubojitija bila Milica Pap sa 9 pogodaka.
Ostali rezultati prvog kola: Bekament – Bor 23:28 , Ruma – Železničar 25:23 , Partizan – Napredak 22:30, Medicinar – Jagodina 12:24 , Temerin – Naisa -
DEBITANT PROTIV JUBILARCA: Leverkuzen ima novog trenera, koliko će mu trebati da počisti nered iza Ten Haga?
NOVI početak u Leverkuzenu označava i novog trenera.
12. 09. 2025. u 07:00
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)