NEVEROVATNO! Evo šta se desilo Holanđankama koje su izbacile Srbiju, svetskog šampiona, sa šampionata planete za odbojkašice!

Malo je reći da je šokantno to što su dvostruke uzastopne prvakinje sveta u odbojci ispale već u osmini finala šampionata planete, ali ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je upravo to doživela. A njen "dželat", Holandija, nije se potom lepo prveo.

FOTO: FIVB

Podsetimo, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Tajlandu, pošto je izgubila od Holandije u pet setova.



Bez povređene Tijane Bošković ekipa Srbije nije uspela da savlada raspoložene Holanđanke, iako je uspela da se vrati iz "minusa" od dva seta.

Ali, danas su i same Holanđanke pale u drami.

Naime, Japan je prvom meču četvrtfinala današnjeg programa na šampionatu sveta za odbojkašice porazio Holandiju, nakon velike borbe, sa 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12).

Uz seniorke Japana, i Italijanke su se plasirale u četvrtfinale 20. Svetskog prvenstva.

Italija je prilično lako nadigrala Poljsku sa maksimalnih 3:0 (25:17, 25:21, 25:18).

U četvrtak su na programu preostala dva duela četvrtfinala, u kojima će se sastati Brazil i Francuska od 12 časova, odnosno Sjedinjene Američke Države i Turska od 15.30.

Već sada je poznato da će se Japan za finale boriti protiv bolje iz duela izemđu SAD i Turske, dok će Italija igrati sa pobednikom utakmice između Brazila i Francuske.

Polufinalne utakmice na programu su u subotu, 6. septembra, od 10.30, odnosno 14.30 po našem, srednjeevropskom vremenu.

