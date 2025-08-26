Ostali sportovi

VRATIO SE JOVANOVIĆ: Iskusni golman ponovo će čuvati mrežu kragujevačkog Radničkog

26. 08. 2025. u 15:30

SVUDA pođi, kući dođi. Iskusni golman Ognjen Jovanović (29) ponovo će čuvati gol matičnog kluba, kragujevačkog Radničkog. Jovanović je još kao 12-godišnjak stao na gol "crvenih đavola". Branio je za Metalac, Moravu, Zlatar, Negotin i sarajevsku Slaviju. Ugovor je potpisan na godinu dana.

ВРАТИО СЕ ЈОВАНОВИЋ: Искусни голман поново ће чувати мрежу крагујевачког Радничког

- Drago mi je da se vraćam u svoj klub posle jedne sezone pauze zbog povrede i operacije. Želeo bih da se zahvalim upravi kluba na ukazanom poverenju. Nadam se da ću to poverenje opravdati na terenu i pomoći ekipi da izbori što bolji plasman ove sezone. Iskoristio bih priliku da se zahvalim mom kondicionom treneru Alekandru Đuriću i fit centru koji su proteklih godinu dana radili na mom oporavku i povratku na teren, veliko hvala na vrhunski odrađenom oporavku - kaže Jovanović.

