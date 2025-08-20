Ostali sportovi

"TRIKOLORI" PREJAKI ZA "ORLOVE": Odbojkaši u prijateljskom meču u Kanu izgubili od Francuske sa 3:1

Slobodan Krstović

20. 08. 2025. u 22:58

OLIMPIJSKI pobednik je u ovom trenutku prejak za „orlove“. Odbojkaši su u prvom pripremnom meču za Svetsko prvenstvo od 12.do 28.septembra na Filipinima u Kanu pružili solidan otpor domaćinu, Francuskoj – 1:3 (19:25, 15:25, 28:26, 17:25). „Trikolori“ i Srbi sastaće se i sutra (17.00), ali iza zatvorenih vrata.

Foto: Profimedia

I pre meča se znalo da su „galski petlovi“ veliki favoriti. Naša podmlađena selekcija je igrala onoliko dobro koliko joj je dozvolio domaćin. A i selektor George Krecu odlučio se da na pripremama odmeri snage sa selekcijama iza samog svetskog vrha, tako da je igra bila u prvom planu.

Naši su domaćinu pružili solidan otpor u prvom setu. U drugom su se Francuzi odlepili već na početku kada su poveli sa 10:3. I kada se učinilo da će olimpijski pobednik lako stići do 3:0 naši su se trgli. Zaigrali su otresitije, odlučnije, bili su dugo egal, a onda su se u finišu odlepili na 23:21. Domaćin je uzvratio serijom 3:0 za 24:23. Ipak, Srbi su spasili meč loptu, a potom realizovai treću set loptu za 1:2 u setovima.

I to je bio maksimum „orlova“, jer su se u četvtrtom setu držali sve dok se domaćin nije odlepio na 12:8. Francuzi su potom uvećavali prednost sve dok nisu stigli do 25:17 i 3:1.

Naši se u Beograd vraćaju u petak, a poslednju proveru imaju na turniru „ Memorijal Vagnera“ u Krakovu, gde će od 29.do 31.avgusta da odmere snage sa Grbićevom Poljskom, Argentinom i Brazilom.

