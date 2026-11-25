Selektor košarkaša Srbije govorio je za medije pred utakmicu u Klaipedi.

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Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević upozorio je da će predstojeći sa Litvanijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo biti posebno specifičan, te da plasman u narednu fazu još nije obezbeđen.

On je u Klaipedi, dan uoči utakmice (17.30), govorio o računici u grupi, kratkom vremenu za pripremu, igračima koji su se odazvali pozivu, ali i sastavu za predstojeći susret. Podsetimo, tri dana nakon meča sa Litvanijom, "orlove" očekuje duel sa Italijom u Beogradu (29. novembar).

Srbija se nalazi u grupi u kojoj tri od četiri reprezentacije prolaze dalje, trenutno je druga sa skorom 6:2, a Alimpijević smatra da ni eventualna pobeda protiv Litvanije ne mora da bude dovoljna da se izbegnu dodatne kalkulacije.

- Mislim da u nekim kalkulacijama nije čak dovoljna ni ta jedna pobeda. Mi njih imamo u poslednjem kolu, bilo bi tri, tri razlike između ove dve reprezentacije, a ostale bi još tri, tri utakmice da se igraju. Tako da, ima još tu dosta kalkulacija.

Selektor je istakao da Litvanci imaju dodatni motiv, posebno nakon promena u tamošnjem savezu i slabijih rezultata u prethodnom periodu.

- Njima je svakako mnogo važna utakmica, jer je promenjena, koliko sam razumeo, i struktura u savezu, nov selektor, a sigurno da među njima postoji jedan dodatni motiv da naprave taj najjači udar sada, posle ovih nekih prethodnih nešto lošijih rezultata. Sa druge strane, kao što sam i rekao već u najavi, ovo naizgled deluje kao dobra situacija, što zapravo i jeste, ali mi moramo da konstatujemo da za nas ništa nije gotovo, jer nijedna od ove četiri selekcije neće odustati, a samo tri mogu da idu dalje. A ja verujem da i Bosna ima svoje motive da odigra do kraja i da pokuša da dođe do bilo kakvog većeg iznenađenja. Tako da, moramo zaista da budemo vrlo oprezni u svim ovim utakmicama i da u sastavima u kojima nastupamo damo više nego što je to naš maksimum u ovom trenutku, ne bismo li došli do pobede.

Jedan od najvećih izazova za stručni štab predstavljaće i nedostatak vremena za zajednički rad.

- Pa, znate šta, kad je ovakav broj dana za trening, kada su se igrači skupljali — u vrlo malom broju smo ih imali u nedelju, pa onda nešto malo većem u ponedeljak, a onda je tek prvi, da kažemo, jači, bolji trening bio u utorak, što je zapravo bio prvi zajednički trening, i ovaj današnji koji imamo pred utakmicu. Dakle, sa dva treninga u kompletnom sastavu mi igramo protiv Litvanije. Tako da, nema tu neke prevelike pameti, osim zaista jake energije, dobrog pristupa od početka, da pokušamo tvrdo i da na tu energiju u ovom malom broju dana napravimo jednu dobru utakmicu.

Trener Bešiktaša je posebno pohvalio košarkaše koji su prihvatili poziv i stavili se na raspolaganje reprezentaciji, uprkos napornom klupskom rasporedu i kratkom vremenu za odmor. Objasnio je i da je stručni štab pratio širi krug igrača pre nego što je sastavio konačan spisak.

- Ovaj spisak od 24 imena — ima puno razloga zašto je to sada ovako. Tu je četrdesetak ljudi obuhvaćeno nekim prvobitnim, širim spiskom. Pratimo, naravno, sve lige, igrače koji imaju dobre sezone u svojim klubovima, individualno, ali i timski, da njihovi timovi učestvuju u vrhovima liga u kojima se takmiče. Ali ono što je takođe mnogo važno jeste da igrači koji su u ovom trenutku ovde nisu imali nijedan jedini momenat zastoja da bi odigrali ovaj period za Srbiju. Dakle, ovo su ljudi koji su odmah pristali, koji su odmah rešili da dođu, bez bilo kakvih nagovora, pregovora i tako dalje, žrtvujući za sebe ta tri, četiri dana u kojima bi telo moglo da se oporavi posle ovih napornih sezona. Tako da, puno respekta za sve koji su došli u ovom prozoru, koji je, ja slobodno mogu da kažem. Evo, meni je godinu dana od prošlih novembarskih prozora, ovo je sigurno ubedljivo najspecifičniji prozor do sada, u smislu broja treninga koji možemo da odradimo zajedno.

Potvrđeno je i da košarkaši Partizana neće biti u sastavu za duel sa Litvanijom.

- Neće, neće biti. To nikad nije ni bila naša tema za igrače koji učestvuju u utakmici. Oni nisu ni bili planirani. Dakle, mi smo pozivali ljude koji su bili van rostera, pozivali smo ljude koji su imali jedan dan više ne bi li bili sa ekipom, i pozivali smo, naravno, i neke ostale koji se nisu pojavljivali na nekim prethodnim prozorima, ali o tome ćemo sve kada se završe kvalifikacije. Ja, kao što sam i rekao, mnogo mi je važna jedna bolja, pozitivnija atmosfera u komunikaciji. I meni lično kao selektoru u ovom trenutku je mnogo lakša komunikacija sa svim ovim igračima, konkretno za ove novembarske prozore,poredeći sa prethodnim novembarskim prozorima - zaključio je selektor Srbije.

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