Penjaroja otkrio šta je rekao ekipi na poluvremenu u Dubaiju: "To je napravilo razliku"
Veliki trijumf crno-belih u Emiratima.
Košarkaši Partizana savladali su Dubai rezultatom 71:84 (18:17, 22:20, 22:21, 9:26) u Koka-kola areni, u utakmici 14. kola Evrolige, i tako stigli do osme pobede u sezoni
Posle meča javnosti se obratio trener crno-belih, Đoan Penjaroja.
- Teška utakmica od samog početka, sjajna je ekipa Dubaija. Igrali smo dobro, imali smo problema da kontrolišemo na defantzivnom skoku, mnogo poena smo primili iz takvih situacija. Na poluvremenu smo pričali da je potrebno više energije da kontrolišemo te situacije, svi igrači su dali doprinos da se zabeleži ova pobeda.
Otkrio je i šta je drugačije bilo u drugom poluvremenu.
- Igrali smo dobro, tri ili četiri 50-50 lopte, tri ili četiri skoka su pravile razliku za Dubai. U drugom poluvremenu smo to bolje kontrolisali, igrali smo dobru odbranu. Dobro smo delili loptu, nakon što smo iskontrolisali skok. Mislim da je odbrana ta koja je napravila razliku.
Nije želeo da priča o daljim mečevima.
- Utakmica po utakmicu... Imaćemo par dana da se odmorimo i idemo utakmicu po utakmicu.
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