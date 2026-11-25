BROJ poginulih u požaru na obilaznici u Kairu porastao je na 30, saopštilo je egipatsko Ministarstvo zdravlja.

printskrin/ria novosti

U sredu se kamion sa naftnim derivatima prevrnuo na obilaznici u oblasti Varak, nakon čega je izbio snažan požar. Ministarstvo je ranije saopštilo da je poginula 21 osoba.

- Prema preliminarnim procenama, povređeno je 15 ljudi, dok je broj poginulih porastao na 30 - navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja dostavljenom RIA Novosti.

Na mesto nesreće upućeno je 39 vozila hitne pomoći.