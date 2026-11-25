Trener Partizana priznao: "On ume da pokrene ekipu..."
Crno-beli drugi put u tri dana pobedili Dubai.
Posle trijumfa u ABA ligi, pred svojim navijačima, Partizan je ponovo iznenadio tim iz Emirata i upisao važnu pobedu u 14. kolu Evrolige.
Iako oskrnavljen povredama nekolicine igrača (Tompson, Vildoza, Stivens...), klub iz Humske je napravio sjajan rezultat i ostao u trci za mesto koje vode u plej-in.
Zbog toga je i Đoan Penjaroja bio vidno zadovoljan na konferenciji za medije, naročito izdanjem svojih pulena:
- Bilo nam je potrebno još energije kod 50/50 šansi na skokovina. Mislim da smo u drugom poluvremenu uspeli da kontrolišemo skokove, da smo nastavili da igramo dobru odbranu. Nije normalno, Dubai je uspeo da da samo jednu trojku. Ali dobro smo igrali odbranu. Na kraju smo odigrali kompletnu utakmicu i čestitam svojoj ekipi na tome - rekao je Penjaroja.
Na pitanje da li bi verovato timu i kada joj ne deli savete, kaže:
- Pa, iskreno, ja verujem u svoj tim. Odigrali smo dobru utakmicu, imali smo fokus u napadu. Dobro smo sve kontrolisali. Ali ponavljam, dobro smo kontrolisali defanzivni skok. Igrači su odigrali i prvo i drugo poluvreme sa velikim naporom. Danas sam koristio manje igrača u rotaciji, jer su ostali igrači igrali dobro. Sada imamo imamo par dana da se odmorimo, osim igrača koji će igrati u FIBA prozorima.
Bez dileme junak trijumfa bio je Alesandro Pajola, na pitanje o italijanskom asu, trener Partizana je dobio pitanje na španskom, pa je uzvratio istim jezikom:
- Iskreno, sigurno je da je ovo timska pobeda, koja pripada za više igrača. Važnost Pajole za ovu ekipu je velika. To je igrač koji ume da pokrene ekipu, jedan igrač koji dobro igra odbranu, inteligentan je momak, razume igru. To je tip igrača koji pravi svoje saigrače boljim. Sa njim igramo bolju odbranu. Ovaj tim uvek ima nekog drugog lidera. To je jedan od najvažnijih igrača koje imamo u ekipi. - zaključio je Đoan Penjaroja.
Partizan se sada izjednačio sa Crvenom zvezdom po broju pobeda i poraza, jer večiti rivali su na skoru 8-6 posle 14 kola Evrolige.
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