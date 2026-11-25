KRATKA I JASNA PORUKA LIDERA AfD: Bez koga je nezamisliv mir u Evropi
MIR u Evropi moguć je samo s Rusijom i SAD, rekla je Alis Vajdel, lider Alternative za Nemačku.
-Zapamtite jednu stvar, jednom i zauvek: mir u Evropi moguć je samo s Rusijom i SAD, a ne bez njih, rekla je Vajdel u Bundestagu.
Vajdel je ranije kritikovala kancelara Fridriha Merca zbog sankcione politike prema Rusiji, ukazavši mu na dogovor američkog i ruskog lidera o isporukama ruskog dizel goriva.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
„NOVA BEZBEDNOSNA ARHITEKTURA“ EVROPE: Ko menja retoriku, a ko dugo čeka na promenu poretka
23. 11. 2026. u 22:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)