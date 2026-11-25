MIR u Evropi moguć je samo s Rusijom i SAD, rekla je Alis Vajdel, lider Alternative za Nemačku.

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

-Zapamtite jednu stvar, jednom i zauvek: mir u Evropi moguć je samo s Rusijom i SAD, a ne bez njih, rekla je Vajdel u Bundestagu.

Vajdel je ranije kritikovala kancelara Fridriha Merca zbog sankcione politike prema Rusiji, ukazavši mu na dogovor američkog i ruskog lidera o isporukama ruskog dizel goriva.

(sputnikportal.rs)

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