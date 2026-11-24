KUTAK ZA AVANTURE KOJE SE PAMTE: Šoping-centar Delta Planet Niš mesto za celu porodicu
DA je šoping-centar Delta Planet Niš mesto za celu porodicu, potvrđuje i pažljivo osmišljen prostor namenjen najmlađima. Jer, pored mogućnosti za kupovinu i uživanja u gastronomskoj ponudi, posetiocima su dostupni i sadržaji koji svaki porodični izlazak pretvaraju u posebno iskustvo. Jedan od njih je igraonica „Cosmo”, mesto na kome dečja mašta dobija krila, a igra postaje prava mala svemirska avantura.
U vremenu ubrzanog životnog tempa, kada je kvalitetno zajedničko vreme sve dragocenije, važno je pronaći prostor u kome će i deca i roditelji uživati. Upravo to nudi „Cosmo”, pažljivo osmišljena igraonica namenjena prvim avanturama, sigurnom istraživanju i slobodnoj igri. Svaki deo prostora prilagođen je dečjem uzrastu, ritmu i potrebi za kretanjem, a raznovrsni sadržaji podstiču radoznalost, kreativnost, maštu i druženje.
Posebna pažnja posvećena je estetici, funkcionalnosti i bezbednosti, kako bi mališani mogli nesmetano da istražuju i uživaju u igri. Velika trambolina sa koševima, interaktivni zid, neobični lavirint i brojne druge atrakcije pružaju obilje mogućnosti za zabavu i aktivno provođenje vremena. Dok se deca upuštaju u svoje male istraživačke poduhvate, o njima brinu profesionalni animatori, a roditelji mogu u tržnom centru da predahnu uz kafu, obave kupovinu ili jednostavno izdvoje malo vremena za sebe, znajući da su njihovi mališani u sigurnom okruženju.
Mihajlo Petrović, menadžer igraonice, posebno ističe raznovrsnost i kvalitet sadržaja, kao i prostor koji omogućava da se deca zabavljaju bez osećaja gužve.
- Velika trambolina sa koševima, interaktivni zid i brojni drugi sadržaji izdvajaju nas od drugih igraonica. Prostor je velikog kapaciteta, pa i kada je interesovanje veliko, deca imaju dovoljno mesta za igru i zabavu. Roditelji sve češće prepoznaju ovu mogućnost da zajednički izlazak u Delta Planet Niš upotpune sadržajem u kome će njihovi mališani zaista uživati - kaže Petrović.On dodaje da je posećenost igraonice velika, a da roditeljima posebnu pogodnost predstavlja i parking sa 850 mesta, na kome je parkiranje besplatno prva tri sata.
- Roditelji, bake i deke mogu da dođu, ostave decu da se igraju i budu sigurni da su u dobrim rukama. Deci se ovde toliko dopada da nam je, čini se, jedini problem to što ne žele da idu kući - kroz osmeh kaže Petrović.
Posebno interesovanje vlada i za proslave dečjih rođendana, koje u „Cosmu” postaju doživljaj za pamćenje. Uz atraktivan ambijent, raznovrsne sadržaje i animaciju, slavljenici i njihovi drugari dobijaju priliku da svoj poseban dan provedu u atmosferi ispunjenoj igrom, smehom i nezaboravnim avanturama. U igraonici se organizuju rođendanske proslave za decu do 10 godina.
Otvaranjem igraonice „Cosmu”, Delta Planet Niš je dodatno obogatio svoju ponudu i još jednom potvrdio da je mesto susreta, zabave i uživanja za sve generacije. Jer, kada se spoje dobra zabava, bezbedno okruženje i dečja mašta, svemir više nije tako daleko, a uspomene nastale u njemu dugo se pamte.
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