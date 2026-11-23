Alimpijević saopštio sjajne vesti - Evo na koje sve igrače selektor može da računa
"Orlove" očekuju dve teške utakmice krajem ovog meseca.
Košarkaška reprezentacija Srbije uskoro nastavlja borbu za plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru sledeće godine, a navijače najviše zanima koga će od igrača selektor Dušan Alimpijević (40) imati na raspolaganju. "Orlovi" će prvo gostovati Litvaniji u Klajpedi (26. novembar), a potom će dočekati Italiju u Beogradu (29. novembar).
Na spisku se nalaze 24 igrača: Aleksa Avramović, Luka Mitrović (Bahčešehir), Filip Barna (Manisa), Nemanja Dangubić, Filip Petrušev (Dubai), Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić, Vojin Medarević (Crvena zvezda), Marko Gudurić (Armani), Petar Kovačević, Lazar Stefanović (Igokea), Balša Koprivica (Burgos), Arijan Lakić, Vanja Marinković, Nikola Tanasković (Partizan), Andrej Lučić (Mega), Vladimir Lučić (Bajern), Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv), Dušan Miletić (Hapoel Jerusalim), Stefan Momirov (Oldenburg), Jovan Novak (Borac Čačak), Uroš Plavšić (Kluž) i Alen Smailagić (Galatasaraj).
Iako je poznato da nikada nije sigurno da li će evroligaški klubovi pustiti svoje prvotimce da se odazivu u nacionalni tim, mladi stručnjak očekuje da će sve kandidate imati na raspolaganju.
- Ispred nas je prvi od dva predstojeća najvažnija prozora u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Poredeći ovaj i prošli novembarski prozor, mogu da kažem da je primetna izuzetno drugačija atmosfera u komunikaciji sa igračima i njihovoj želji da se odazovu, uprkos naporima kroz koje prolaze u svojim klupskim sezonama. Mogu da kažem da na današnji dan ako, u ime Boga, budu zdravi svi koji su se našli na spisku 24 igrača konkurišu za naredne dve utakmice. Takođe, svesni smo da je ovo situacija koja naizgled i za one naivne, deluje izuzetno dobro, ipak nas zahteva pun oprez jer praktično još ništa nije rešeno - poručio je Alimpijević za zvanični sajt KSS.
Podsetimo, naša selekcija je drugu fazu kvalifikacija za Mundobasket počela pobedama protiv Islanda u Beogradu i Italije u Pezaru. Trenutno smo na učinku od šest pobeda i dva poraza, a ispred nas je samo neporažena Turska sa 8-0. Računica je prosta, Srbiji treba jedna pobeda da bi definitivno overila vizu za Katar.
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