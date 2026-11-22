Sastanak održan u Hamburgu.

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Svetska košarka organizacija (FIBA) imala je veliku sednicu Upravnog odbora u petak u nemačkom gradu Hamburgu. Tamo je doneta važna odluka, koja je vezana za reprezentacije Rusije i Belorusije.

Kako je FIBA Evropa saopštila, odluka se ne menja i u sistemu timske košarke 5 na 5, ruskoj i beloruskoj reprezentaciji neće biti dozvoljeno učešće pod njihovim okriljem.

Podsetimo, suspenzija je uvedena posle početka ruske invazije na Ukrajinu, kada su klubovi i reprezentacije iz ove dve zemlje uklonjeni sa međunarodne scene.

U međuvremenu su, ipak, napravljeni određeni pomaci u košarci 3x3. Mladim selekcijama Rusije i Belorusije dozvoljeno je učešće na međunarodnim turnirima, a u julu su nastupile na etapi U21 Lige nacija u Kini.

Istovremeno je Izvršni komitet FIBA u septembru odlučio da omogući povratak na međunarodnu scenu pojedinačnim košarkašima, trenerima, sudijama i drugim članovima košarkaške zajednice iz ove dve države.

Ostaje, međutim, pitanje povratka nacionalnih timova i klubova ostaje otvoreno, a najnovija odluka FIBA Evrope potvrđuje da za sada neće biti nikakvih novih odluka.

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