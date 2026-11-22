U KONFERENCIJSKOJ sali hotela "Balašević" svečano je otvoreno 39.Međunarodno otvoreno prvenstvo Beograda "Trofej Beograda", na kome je učešće uzelo više od stotinu takmičara.

Foto: Šahovski savez Srbije

Prisutnima su se obratili v.d.izvršnog direktora ŠSB Ognjen Pejčinović i predsednik ŠSS Andrija Jorgić, koji su simboličnim povlačenjem prvog poteza označili početak takmičenja.

Foto: Šahovski savez Srbije

U svom obraćanju Jorgić je pozdravio sve učesnike,poželevši im puno uspeha, i zahvalio se Šahovskom savezu Beograda na odličnoj organizaciji.

Foto: Šahovski savez Srbije



- Šahovski savez Srbije uvek će biti prijatelj i partner Šahovskom savezu Beograda, a tradiciju ovog turnira koja traje 39 godina svakako trebamo i sačuvati. Koristim priliku i da pozovem sve šahiste da uzmu učešće i na rapid turniru "Trofeju Beograda" koji će biti održan 27.decembra, poručio je Jorgić. Foto: Šahovski savez Srbije