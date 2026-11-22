Na kongresu World Boxing, održanom u Panami, Bokserski savez Srbije primljen je u punopravno članstvo ove međunarodne organizacije, koja ima ključnu ulogu u olimpijskom boksu i međunarodnom sistemu ovog sporta.

FOTO: BSS (D.Milenkovic)

Prijem u punopravno članstvo World Boxing potvrda je ispunjenosti međunarodnih standarda, institucionalne stabilnosti i ozbiljnog rada na razvoju srpskog boksa.

Iza ovog rezultata stoje rad, posvećenost i jasna opredeljenost da se srpski boks razvija na zdravim, transparentnim i međunarodno prepoznatljivim osnovama.

„Naš boks prilagođavamo interesima Srbije, interesima dece i roditelja, boksera, klubova i trenera. Upravo zato nam nije bilo teško da ispunimo sve postavljene uslove i dobijemo pozitivnu ocenu World Boxing. Želimo savez koji će biti otvoren, odgovoran i posvećen svakom segmentu našeg sporta. Međunarodni odnosi predstavljaju jedan od važnih stubova rada našeg Saveza. Nastavićemo da gradimo partnerstva, jačamo poziciju Srbije i otvaramo nova vrata našim bokserima, trenerima i klubovima. Ovo priznanje istovremeno je i prilika da dodatno unapredimo rad Saveza, prepoznamo prostor za napredak i otklonimo sve nedostatke. Naš cilj nije samo da ispunjavamo međunarodne standarde već da stalno podižemo nivo organizacije i ostvarujemo još bolje sportske rezultate” – ističe predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Punopravno članstvo u World Boxing nije samo međunarodno priznanje. Ono predstavlja potvrdu dosadašnjeg rada, ali i obavezu da nastavimo još snažnije, odgovornije i organizovanije.

FOTO: BSS (D.Milenkovic)

“Pred nama je statutarna Skupština, a već do kraja godine po automatizmu i vanredna izborna Skupština. Novi pravilnici koji će dati veću podršku ličnim trenerima boksera, zatim veću podelu odgovornosti i uključivanje novih ljudi u odlučivanje. To je važan korak u daljem uređenju sistema i priprema za još jednu Skupštinu do kraja godine, na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo, sa potencijalom, energijom i jasnom vizijom da nastavi razvoj srpskog boksa”.

Posebnu težinu međunarodnim odnosima Srbije daje činjenica da je predsednik World Boxing, Genadij Golovkin, tokom svoje prve posete Evropi upravo posetio Srbiju. Tom prilikom imao je mogućnost da se neposredno upozna sa organizacijom, kapacitetima i razvojnim potencijalom našeg boksa.

“Posebno pozitivno iznenađenje za Golovkina predstavljala je činjenica da je u čak 90 odsto bokserskih klubova u Srbiji treniranje za decu dostupno potpuno besplatno, bez naplate članarine. To je jedna od posebnosti srpskog bokserskog sistema i pokazatelj da boks nije privilegija, već sport dostupan deci i mladima, bez obzira na materijalne mogućnosti njihovih porodica” – kaže Borovčnin.

Još jedna važna potvrda organizacionih kapaciteta Bokserskog saveza Srbije jeste Evropsko prvenstvo za omladince, održano ove godine u Loznici.

“Organizacija šampionata ocenjena je najvišom ocenom, čime je Srbija pokazala da poseduje znanje, infrastrukturu i ljudske resurse za organizaciju velikih međunarodnih bokserskih događaja. Uspešna realizacija ovog prvenstva otvorila je vrata novim kandidaturama i mogućnosti da Srbija u budućnosti ponovo bude domaćin značajnih evropskih i svetskih takmičenja. Prioriteti ostaju jasni: bolji uslovi za rad klubova, podrška trenerima i sportistima, dostupnost boksa deci, unapređenje takmičarskog sistema, međunarodna saradnja i stvaranje uslova za nove sportske uspehe. Srpski boks ima tradiciju, ljude, rezultate i potencijal. Sada ima i dodatnu međunarodnu potvrdu da pripada najvažnijem društvu svetskog olimpijskog boksa” – zaključio je predsednik BSS Borovčanin.