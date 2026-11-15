Bivši košarkaš Zvezde u teškom stanju posle moždanog udara
Nije dobro...
Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Tundži Avodžobi (53) suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima nakon što je u julu pretrpeo težak moždani udar, a vesti o njegovom stanju zabrinule su košarkašku javnost.
Nigerijac je i pre toga imao velike zdravstvene poteškoće. Podvrgnut je operaciji srca, dok su mu bubrezi otkazali, zbog čega je duži period morao da ide na dijalizu. U januaru ove godine dobio je novi bubreg, ali se oporavak zakomplikovao samo šest meseci kasnije, kada je doživeo moždani udar.
Prema navodima izraelskih medija, Avodžobi je približno mesec dana proveo na aparatima za održavanje života. Iako je u međuvremenu skinut sa njih, prognoze su i dalje veoma zabrinjavajuće. Postoji bojazan da bi mogao trajno da izgubi sposobnost hodanja i komunikacije.
Podrška nekadašnjem košarkašu stigla je i iz Jerusalima. Hapoel, sa kojim je 2004. godine osvojio ULEB kup pobedom nad Real Madridom u finalu, oglasio se emotivnom porukom i podsetio na njegov značaj za istorijski uspeh kluba.
„Tundži, bio si i zauvek ćeš ostati deo porodice Hapoela. Svi se molimo za tvoj oporavak i pružamo podršku tebi i tvojoj porodici u ovim teškim trenucima“, navodi se u saopštenju izraelskog kluba.
Pored Hapoela i Zvezde, čiji je dres nosio tokom 2015. godine, igrao je i za Cibonu i Olimpiju od klubova iz regiona.
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