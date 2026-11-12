Crno-bela bolnica: Poznato kakvo je stanje sa Hejsom, evo kada se vraća centar Partizana

Malo i pozitivnih vesti u Humskoj.

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Kevarijus Hejs sve je bliži povratku na parket, pošto se njegovo stanje nakon povrede ramena značajno popravilo.

Centar Partizana skinuo je zaštitu sa povređenog mesta i oseća se mnogo bolje, pa u crno-belom taboru mogu da budu optimistični kada je reč o njegovom povratku u tim.

Ipak, gotovo je izvesno da Hejs neće putovati sa ekipom u Zadar, dok će konačna odluka o njegovom nastupu protiv Valensije biti doneta nakon toga. Prema poslednjim informacijama, prognoze u vezi sa tim duelom su ohrabrujuće, navodi "pbg njuz".

Američki košarkaš povredio je rame na utakmici protiv Kluža, nakon čega je morao da miruje. Iako povreda nije ocenjena kao ozbiljnija, bilo je neophodno da se oporavi pre povratka takmičarskim obavezama.

Hejs je od dolaska u Partizan ostavio veoma dobar utisak i igra jednu od najboljih sezona u karijeri. U dosadašnjem delu takmičenja prosečno beleži 9,1 poen, četiri skoka i jednu blokadu, uz indeks korisnosti 10,7. Na parketu provodi oko 20 minuta po utakmici.

Partizan posle devet kola Evrolige ima učinak od šest pobeda i pet poraza, a povratak centra svakako bi predstavljao značajno pojačanje za nastavak sezone, dok bi istovremeno bio skinut veliki teret sa leđa Tonjea Džekirija, koji se takođe nedavno vratio na parket, ali i Nikole Tanaskovića. Crno-beli na centru imaju još i Žofrija Lovernja, kao i Roberta Frenksa na poziciji četiri.

Što se zdravstvenog biltena u Humskoj tiče, protiv Baskonije nije bilo Lamara Stivensa i Kajla Olmana zbog prehlade, kao i Dereka Vilisa koji je povredio zglob još u prvom kolu Evrolige. Budući da dugo nije igrao i da nije u takmičarskom ritmu, odlučeno je da preskoči jučerašnji meč i zaigra u Zadru. Tokom meča u Beogradskoj areni povredio se i Itan Tompson, za koga još uvek nije poznato koliko će konkretno biti odsutan.