Jović "presedeo" pobedu Majamija: Srbin potpuno izgubio mesto u rotaciji Erika Spolstre
Nikola Jović ni u novom meču Majami Hita nije dobio priliku da izađe na parket...
Srpski reprezentativac, koji se u prethodne dve godine nametnuo kao jedan od najvažnijih igrača nacionalnog tima, odmah iza Nikole Jokića, još jednom je ostao među rezervama, uprkos pobedi svog tima nad Jutom rezultatom 115:109.
Majami je na gostovanju u Solt Lejk Sitiju stigao do trećeg trijumfa u poslednja četiri susreta, a do pobede ga je predvodio Janis Adetokumbo sa 30 poena i 11 skokova. Zapažen učinak imao je i Devion Mičel, koji je utakmicu završio sa 19 poena, pet skokova i osam asistencija.
U ekipi Jute najefikasniji su bili Derin Peterson i Ej Si Bejli, sa po 25 postignutih poena, ali ni njihove dobre partije nisu bile dovoljne da prekinu negativnu seriju domaćeg sastava.
Nakon ovog susreta Majami ima učinak od pet pobeda i šest poraza, dok se Juta nalazi pri samom dnu lige. Džez je, zajedno sa Sakramentom i Milvokijem, među ekipama sa najslabijim učinkom, pošto je zabeležio samo jedan trijumf uz deset izgubljenih utakmica.
Za tim iz Solt Lejk Sitija ovo je bio već deveti uzastopni poraz.
Ostali rezultati NBA lige:
Njujork – Milvoki 117:85
Filadelfija – Boston 101:123
Finiks – LA Klipers 133:110
Sakramento – Orlando 100:107
Portland – Oklahoma 123:103
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