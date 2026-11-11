Evo gde možete da gledate TV prenos meča Partizan - Baskonija
Crno-beli biće domaćini večeras u Areni.
Košarkaši Partizana imaće idealnu priliku da u 11. kolu Evrolige ostvare još jednu pobedu pred svojim navijačima i tako naprave dodatni napredak na tabeli.
Posle ubedljivog trijumfa nad Makabijem iz Tel Aviva, sada izabranicima Đoana Penjaroje (57) na noge dolazi trenutno najlošiji tim u elitnom takmičenju. Španski stručnjak vodio je upravo Baskoniju u sezoni 2022/23, odlično poznaje prilike i način rada tamo, dok je dres ovog kluba nosio aktuelni kapiten crno-belih Vanja Marinković (29).
Ovaj ciklus ekipa iz Vitorije nije počela dobro, zbog čega je sredinom oktobra i smenjen trener Paolo Galbijati (42), a umesto njega je na klupu seo čuveni hrvatski strateg Velimir Perasović (61). Međutim, nije to nešto značajno popravilo situaciju, što potvrđuje poslednje mesto i učinak od samo jedne pobede i čak devet poraza.
S druge strane, "parni valjak" je sada na skoru 5-5, zauzima 11. poziciju, ali mora da iskoristi nešto lakši raspored i seriju mečeva na domaćem terenu. Odlična vest je što se u ekipi vraćaju oporavljeni centar Tonje Džekiri (32), krilni centar Derek Vilis (31) i plejmejker Luka Vildoza (31), dok je van stroja samo Kevarijus Hejs (29).
Okršaj u Beogradskoj areni večeras počinje u 20.45, a direktan TV prenos biće na kanalu Arena premijum 1.
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