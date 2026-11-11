Košarka

Evo gde možete da gledate TV prenos meča Partizan - Baskonija

М. З.

11. 11. 2026. u 07:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Crno-beli biće domaćini večeras u Areni.

Ево где можете да гледате ТВ пренос меча Партизан - Басконија

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana imaće idealnu priliku da u 11. kolu Evrolige ostvare još jednu pobedu pred svojim navijačima i tako naprave dodatni napredak na tabeli.

Posle ubedljivog trijumfa nad Makabijem iz Tel Aviva, sada izabranicima Đoana Penjaroje (57) na noge dolazi trenutno najlošiji tim u elitnom takmičenju. Španski stručnjak vodio je upravo Baskoniju u sezoni 2022/23, odlično poznaje prilike i način rada tamo, dok je dres ovog kluba nosio aktuelni kapiten crno-belih Vanja Marinković (29).

Ovaj ciklus ekipa iz Vitorije nije počela dobro, zbog čega je sredinom oktobra i smenjen trener Paolo Galbijati (42), a umesto njega je na klupu seo čuveni hrvatski strateg Velimir Perasović (61). Međutim, nije to nešto značajno popravilo situaciju, što potvrđuje poslednje mesto i učinak od samo jedne pobede i čak devet poraza.

S druge strane, "parni valjak" je sada na skoru 5-5, zauzima 11. poziciju, ali mora da iskoristi nešto lakši raspored i seriju mečeva na domaćem terenu. Odlična vest je što se u ekipi vraćaju oporavljeni centar Tonje Džekiri (32), krilni centar Derek Vilis (31) i plejmejker Luka Vildoza (31), dok je van stroja samo Kevarijus Hejs (29).

Okršaj u Beogradskoj areni večeras počinje u 20.45, a direktan TV prenos biće na kanalu Arena premijum 1.

Plasman obezedio Sofascore

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)

ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)