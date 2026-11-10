Najtrofejniji evropski klub pao u Kragujevcu! Radnički je lider u Ligi šampiona
Fantastičan rezultat srpskog tima u elitnom takmičenju.
Pobeda velika kao kuća! Vaterpolisti Radničkog uspeli su večeras u svom bazenu da sruše slavni Pro Reko sa 16:14 (4:3, 2:2, 5:5, 5:4) u 3. kolu grupe B u Ligi šampiona, čime su zadržali maksimalan učinak i lidersku poziciju na tabeli.
Sjajna partija izabranika Uroša Stevanovića nagražena je zasluženim trijumfom i to nad najtrofejnijim evropskim klubom. Italijanski velikan, sa klupe predvođen čuvenim hrvatskim asom Sandrom Suknom, nije uspeo da pronađe rešenje za motivisane Kragujevčane, koje je predvodio raspoloženi Angelos Vlahopulos.
Grčki reprezentativac bio je nerešiva enigma za odbranu protivničke ekipe, a na kraju je meč završio kao najefikasniji pojedinac ovog duela, sa pet pogodaka. Imao je veliku podršku u trostrukom strelcu Nikoli Jakšiću, dok su po dva gola dali Strahinja Rašović i Andrija Prlainović, a među stativama je bio odličan Radoslav Filipović.
Sve vreme su gosti jurili prednost Radničkog, koji je u trećoj deonici došao do "plus tri" (9:6), a onda dozvolio protivniku da se potpuno vrati u utakmicu. Trio Gergo Zalanki, Mateo Joki Grata i Alvaro Granados glavne su uzdanice Pro Reka, zajedno su postigli čak osam golova, ali su u samom finišu ipak zaustavljeni.
Bio je drame u srcu Šumadije kada je na semaforu stajalo 12:12, ali onda je usledila serija domaćina od 4:0, koja je rešila sve dileme. Tako aktuelni šampion Srbije sada na kontu ima svih devet bodova, a naredni test očekuje ga 18. novembra kod kuće protiv rumunske Oradee.
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