Boston na krilima sjajnog Pola DŽordža slomio Filadelfiju
Jedan od najiščekivanijih duela na početku NBA sezone završen je ubedljivim trijumfom Bostona na gostovanju u Filadelfiji. Seltiksi su slavili rezultatom 123:101 u prvom međusobnom susretu nakon velikog letnjeg trejda koji je izazvao brojne reakcije širom lige.
Pažnja košarkaške javnosti bila je usmerena na susret Tejtuma i Brauna, koji je prošlog leta napustio Boston i preselio se u Filadelfiju u razmeni za Džordža i nekoliko pikova.
Međutim, iskusni krilni košarkaš preuzeo je glavnu ulogu i pružio izvanrednu partiju protiv ekipe u kojoj je proveo prethodne dve sezone. Džordž je utakmicu završio sa 36 poena, uz šest pogođenih šuteva za tri poena iz 11 pokušaja.
Posebno je dominirao u poslednjoj četvrtini, kada je vezao 14 poena i praktično otklonio sve dileme oko pobednika.
U redovima Filadelfije najviše se istakao Tajris Maksi sa 24 postignuta poena. Džoel Embid ponovo nije uspevao da pronađe pravi ritam u šutu, a njegove probleme dodatno je naglasio podatak da je pre ovog susreta imao niz od čak 20 uzastopnih promašaja za tri poena.
Domaći navijači posebno su se zabrinuli u drugom poluvremenu, kada je Embid nakon prodora nezgodno pao i ostao na parketu. Iako je uspeo da se vrati u igru, njegov doprinos nije bio dovoljan da Filadelfija izbegne poraz.
Ovim trijumfom Boston je popravio svoj učinak na 8-2, dok je Filadelfija pretrpela drugi poraz i sada ima skor 9-2.
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