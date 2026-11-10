Drobnjak... Ideee! Pobeda Spartaka košem u poslednjoj sekundi za prvo mesto u Ligi šampiona (VIDEO)
Tim Vladimira Jovanovića posle četiri kola ima tri pobede i jedan poraz.
Košarkaši Spartaka iz Subotice zadržali su lidersku poziciju u grupi F FIBA Lige šampiona, pošto su u neizvesnoj završnici četvrtog kola savladali francuski Šole rezultatom 75:73, na domaćem terenu u Dudovoj šumi.
Junak šampiona Srbije bio je Igor Drobnjak, koji je pogodio za pobedu na samo sekund pre kraja utakmice.
Gosti su imali poslednju priliku da preokrenu rezultat, ali nisu uspeli da pogode trojku sa svoje polovine terena, pa je slavlje u Subotici moglo da počne.
Drobnjak je susret završio sa četiri poena i pet asistencija, dok su najveći napadački doprinos domaćem sastavu dali Danilo Nikolić sa 16 i Luka Cerovina sa 11 poena. Alen Omić je ostvario dabl-dabl učinak od 10 poena i 15 skokova, uz četiri asistencije i dve ukradene lopte. Marko Jeremić i Stefan Lazarević dodali su po devet poena.
Američki košarkaš Lin Kid bio je najefikasniji pojedinac susreta sa 20 poena, devet skokova, dve asistencije i dve ukradene lopte. Pored njega, u poraženom sastavu istakao se i plejmejker Aron Tovo-Nansi sa 14 poena, tri skoka i po dve asistencije i ukradene lopte.
Spartak posle četiri odigrana kola ima tri pobede i jedan poraz, što mu je dovoljno za prvo mesto u grupi F. Naredni izazov biće gostovanje Hapoelu iz Holona, jedinoj ekipi koja je do sada uspela da savlada Subotičane.
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