Košarka

Ma, hajde molim vas! Nikola Jokić je poludeo zbog ovog pitanja

М.П.

10. 11. 2026. u 11:22

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Odličan učinak Džamala Mareja i Nikole Jokića nije bio dovoljan da Denver izbegne poraz od Hjustona. Kanađanin je ubacio 38, a Srbin 25 poena. Ipak, na kraju su Roketsi Bogdana Bogdanovića slavili sa 110:100.

Ма, хајде молим вас! Никола Јокић је полудео због овог питања

Foto: Printskrin Youtube/NBA

Hjuston je uglavnom vodio, osim na samom početku, mada je kasnije Denver i izjednačio na 60:60. Ali je veoma brzo domaćin ponovo poveo, ne dozvolivši rivalu da nešto promeni vezano za pobednika.  

- Uspeli smo da se vratimo u utakmicu, mislim da je bilo 60:60, a onda smo vezali nekoliko izgubljenih lopti. Oni su to kaznili lakim poenima, polaganjima iz kontranapada i poenima iz tranzicije. Mislim da su u tom trenutku ponovo preuzeli inicijativu - objasnio je srpski košarkaš koji je imao i 16 skokova i devet asistencija. 

Tako da mu je malo falilo za tripl-dabl. Novinare je i zanimalo da li ekipa može da popravi učinak u skokovima, pošto problem postoji iz utakmice u utakmicu. Po reakciji najveće zvezde Denvera, ovo pitanje za njega i nije bilo smisleno. 

- Hajde, hajde, molim vas...

Ekipa je trenutno na desetom mestu tabele Zapada, uz učinak 5-4.

- Plaćeni smo da igramo. Mislim da tu nema nikakve dileme. Moramo da hvatamo skokove, a onda da trčimo u tranziciju i tako stvaramo prilike za sebe i saigrače. U prvom poluvremenu smo uspevali da stvaramo otvorene pozicije za šut, ali nismo pogađali. Kada utakmicu otvorite sporije, uz mali broj poena, teško je uhvatiti ritam - zaključio je Somborac.

U narednoj utakmici, Denver će ponovo biti gost, ovog puta Memfisu. 

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