Ma, hajde molim vas! Nikola Jokić je poludeo zbog ovog pitanja
Odličan učinak Džamala Mareja i Nikole Jokića nije bio dovoljan da Denver izbegne poraz od Hjustona. Kanađanin je ubacio 38, a Srbin 25 poena. Ipak, na kraju su Roketsi Bogdana Bogdanovića slavili sa 110:100.
Hjuston je uglavnom vodio, osim na samom početku, mada je kasnije Denver i izjednačio na 60:60. Ali je veoma brzo domaćin ponovo poveo, ne dozvolivši rivalu da nešto promeni vezano za pobednika.
- Uspeli smo da se vratimo u utakmicu, mislim da je bilo 60:60, a onda smo vezali nekoliko izgubljenih lopti. Oni su to kaznili lakim poenima, polaganjima iz kontranapada i poenima iz tranzicije. Mislim da su u tom trenutku ponovo preuzeli inicijativu - objasnio je srpski košarkaš koji je imao i 16 skokova i devet asistencija.
Tako da mu je malo falilo za tripl-dabl. Novinare je i zanimalo da li ekipa može da popravi učinak u skokovima, pošto problem postoji iz utakmice u utakmicu. Po reakciji najveće zvezde Denvera, ovo pitanje za njega i nije bilo smisleno.
- Hajde, hajde, molim vas...
Ekipa je trenutno na desetom mestu tabele Zapada, uz učinak 5-4.
- Plaćeni smo da igramo. Mislim da tu nema nikakve dileme. Moramo da hvatamo skokove, a onda da trčimo u tranziciju i tako stvaramo prilike za sebe i saigrače. U prvom poluvremenu smo uspevali da stvaramo otvorene pozicije za šut, ali nismo pogađali. Kada utakmicu otvorite sporije, uz mali broj poena, teško je uhvatiti ritam - zaključio je Somborac.
U narednoj utakmici, Denver će ponovo biti gost, ovog puta Memfisu.
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