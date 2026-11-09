"Miloš me pitao, šta be ovaj radi"? Ibon Navaro o saradnji sa Teodosićem

Crvena zvezda igra veoma dobru košarku od početka sezone, a trener Ibon Navaro u razgovoru za emisiju „Tirando a fallar“ govorio je o nekoliko važnih detalja iz života i rada u beogradskom klubu.

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Posebno je zanimljivo bilo njegovo viđenje saradnje sa Milošem Teodosićem, koji u Zvezdi obavlja funkciju sportskog direktora.

Španski stručnjak istakao je da mu iskustvo nekadašnjeg plejmejkera mnogo znači, naročito kada je reč o razumevanju mentaliteta i razmišljanja vrhunskih košarkaša.

- Ponekad je veoma zabavno, kada vidi neke stvari pita 'šta radi ovaj?'. Onda mu ja kažem 'Miloše, znaš da više nema igrača kao što si ti, razumeš?'. I dalje ima tu viziju košarke iz tog ugla košarkaša i to mnogo pomaže. Nije isto raditi u Unikahi četiri godine sa egom tih igrača koji su tamo ostavili ego po strani, iako su neki prethodno bili u Evroligi.

Navaro je dodatno objasnio koliko mu Teodosićev pogled na stvari pomaže u svakodnevnom radu sa igračima koji imaju veliko evroligaško iskustvo i visoke ambicije.

- Nije isto nositi se sa njihovim egom i sa nekim drugim tipom evroligaških igrača koji su uveliko afirmisani i samo razmišljaju o tome kako da u budućnosti potpišu višemilionske ugovore. U tom pogledu Teodosić ti pruža perspektivu do koje bi ti sam teško došao, jer ne poznaješ dovoljno kako njihove glave funkcionišu i u tome dosta pomaže.

Jedna od važnijih tema bio je i dolazak Kristijana Koloka, koji je crveno-belima doneo dodatnu opciju na centarskoj poziciji. Navaro je otkrio da je klub želeo da sačuva prostor za eventualna pojačanja iz NBA lige, ali da se Kolokovim dolaskom otvorila prilika koju nije želeo da propusti.

- Pomaže nam mnogo, imali smo samo Motlija i Izundua na poziciji centra i hteli smo da ostavimo još jedno mesto, da vidimo šta će biti sa onima koji se otvore iz NBA lige. Tražili smo takav tip igrača, čim se pojavila mogućnost, pričao sam sa njim. Znao sam nešto o njemu jer sam ga dosta gledao tokom leta, rekli su mi da je porodičan čovek, razgovarali smo i klub je uspeo da dogovori saradnju sa njim.

Trener Zvezde posebno je zadovoljan načinom na koji se Koloko uklopio u ekipu, ali i njegovim doprinosom na obe strane terena.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

- Tačno je da je njegov dolazak imao veliki uticaj na našu igru, inteligentan je, spreman da trenira. Ima prave navike koje mora da ima igrač iz NBA lige i brzo se uklopio. Ta njegova prisutnost na terenu zna malo i da zastraši rivala, što je dobro. Njegov način igre u odbranu je veliki plus za nas, takođe je veoma dobra i u napadu.

Španski stručnjak otkrio je i da svakodnevno pokušava da savlada srpski jezik, mada mu to ne ide baš lako. Ipak, već je naučio dovoljno da se snađe u nekim svakodnevnim situacijama, poput odlaska u restoran.

- Učim svaki dan po malo, uz pomoć jedne aplikacije, ali je veoma težak jezik. Mogu recimo da odem u restoran i da naručim hranu. Doduše, ceo svet me savetuje da ne učim srpski, kažu mi da je bolje da što manje razumem. Neki bivši igrači koji su živeli u Beogradu i neki treneri i asistenti su mi rekli 'Ibone, bolje je da ne razumeš ništa, ni da čitaš, ni da slušaš, ni da vidiš.

Navaro je kroz osmeh objasnio da mu nije promaklo koliko se o njemu govori u domaćoj javnosti. Iako ne razume većinu sadržaja, pojedina imena i teme ipak uspeju da mu privuku pažnju.

- Ponekad određene stvari koje čuješ i kritike mogu da utiču loše na tebe. Ne pričam samo o društvenim mrežama, ovde ima raznih podkasta, debata, programa na televiziji, svi nešto pričaju i ništa ne razumem dok ne čujem Đoan Penjaroja ili Ibon Navaro i onda shvatim da pričaju o meni. Iz tog ugla možda je bolje da ne razumem ništa - rekao je Ibon Navaro za "Tirando a fallar".