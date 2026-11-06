Penjaroja posle Makabija: "Svi misle da igramo dobro tek kada Karlik da 25 poena..."

Govorio je strateg Partizana na konferenciji i o povredi Luke Vildoze.

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Košarkaši Partizana ostvarili su važnu pobedu u desetom kolu Evrolige, pošto su u Beogradskoj areni savladali Makabi rezultatom 88:67 (28:23, 22:12, 22:17, 16:15) i tako stigli do petog trijumfa u elitnom takmičenju.

Posle meča javnosti se obratio trener crno-belih Đoan Penjaroja na konferenciji za medije.

- Srećan sam što smo pobedili, srećan sam zbog momaka, zbog tima, jer mislim da smo pokazali da smo igrali kao tim. Jasno je da smo imali probleme u timu sa povredama, posebno na centarskim pozicijama. Startovali smo i Luka je imao problem i nije mogao da nastavi. Nastavili smo da igramo zajedno, posed po posed. Odigrali smo solidnu utakmicu, nije to lako, jer je Makabi dobar u napadu. Kontrolisali smo skok u prvom poluvremenu i imali smo 27 asistencija, što je važno, da delimo lopte. Za mene i za sve je važno, jer sam srećan zbog utakmice Karlika. Svi misle da on mora da da 25 poena da bi igrao dobro, a on je danas odigrao sjajno. Dobra utakmica, Karlik je fokus za sve timove, napadaju ga, zaustavljaju. Za nas je važno da igra kao danas, fokusirano, bez grešaka, da deli loptu. On je naš pravi lider, jer danas nije mnogo pogađao, ali je odigrao dobar meč za tim.

O povredi Luke Vildoze, koji je odigrao svega četiri minuta večeras, da bi se zatim preselio u svlačionicu.

- Ljut sam, jer imamo previše problema. Jasno je, ne mogu da se setim, gde je udaren, da li onde gde je imao operaciju. Imao je veliki bol i nije mogao da nastavi sa utakmicom.

Zatim se dotakao i napretka Roberta Frenksa i Atnonio Rivsa, kao i povratka Vanje Marinkovića na teren.

- Samo pričam sa mojim timom, ne sa drugima. Obojica su igrali sjajno, kao i Vanja. Važan je igrač za nas. Jasno je da im je potrebno još vremena. Ali, mislim da dobro rade i slično kao i Itan. On takođe igra sve bolje. U sledećim sedmicama, obojica će igrati bolje.

Za kraj je komentarisao i meč sa SC Derbijem koji predstoji.

- Nije lako igrati za 36 sati utakmicu. Moramo da kontrolišemo situaciju sa drugačijim igračima, da vidimo ko će biti zdrav. Sutra imamo vremena da spremimo meč sa SC Derbijem i moraćemo da odigramo ozbiljan meč - zaključio je Penjaroja.