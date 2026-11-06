Navaro utišao Atinu, pa progovorio o plejofu: "Rano je..."

Crvena zvezda srušila prvaka Evrope.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Olimpijakos u Atini 62:57 i stigli do sedme pobede u Evroligi.

Beograđane je do trijumfa vodio Džordan Nvora sa 18 poena, ali je ključnu trojku dao Kris Džons, kojom je gost došao do nestižne prednosti u samom finišu.

Na konferenciji za medije, posle velikog trijumfa, trener Zvezde Ibon Navaro izneo je utiske:

- Čestitam timu na preživljavanju i pobedi. Večeras su bila dva različita poluvremena za oba tima. Prvo je bilo bolje za nas, kontrolisali smo defanzivni skok, ali loši u izgubljenim loptama. Balans je bio dobar. Igrali smo dobro u prvih 20 minuta. Olimpijakosu je nedostajala preciznost spolja. Igrač kao Furnije koji nije imao dobar osećaj, to mora da se kaže. U drugom poluvremenu su oba tima počela anksiozno. Defanzivni skok i izgubljene lopte davale su im priliku da trče i pogađaju lako posle drugih prilika. To su stvari koje oni najbolje rade u Evroligi. Poslednja tri minuta su prelomila na kraju - rekao je Navaro na početku izlaganja.

FOTO: N. Paraušić

Otkrio je španski stručnjak gde nije štimalo kod domaćina:

- Imaju igrače koji su van ritma i to je glavni razlog zašto su dali ovoliko poena, to nije normalno. Svaki igrač izlazi na kraj sa emocijama drugačije. U drugom poluvremenu su pojačali intezitet, kontakt, znali smo da će to da se desi, mora na to da se odgovori, da se zna da se uradi to. Kada pravite greške, promašite par šuteva i samopouzdanje pada. Zato kažem, svaka čast timu na preživljavanju. Oni su šampioni Evrope. Oni su šampioni jer su navikli da prebrode sve, da reše sve probleme tokom utakmica i sezone. Posle -18 kod kuće, protiv njih, nikada nije gotovo sa Olimpijakosom. Mučili smo se, ali nisu poveli, to je bilo isto na našoj strani. Ne može da se kaže kako se osećao tim ili kako su igrali, svi igrači igraju različito.

Zvezda je u Kristijanu Koloku dobila ogromno pojačanje.

- Doneo je tim nešto što nam je nedostajalo. Doneo je blokade, odbranu, jedan igrač koji ne dozvoljava lake poene u reketu, to nam je doneo. Veoma smo srećni. Znali smo da posle uticaja koji je imao u dve utakmice nije baš tako normalno, ali on se prilagodio, sve razume, on će nastaviti da pomaže timu. On nije ključni faktor da tim igra dobro zbog njega. Tim je radio tri meseca bez njega. Jeste da nam je nedostajao taj poslednji delić slagalice, zadovoljni smo njim.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crveno-beli su drugi, sada se uveliko priča o Top 6 fazi...

- Istina je da svi pričaju o plej-ofu, ne možete o tome da mislite u 10. kolu. Posebno kada mora još da se napreduje. Videli ste kako smo odgovorili kada su igrali ozbiljno i jako, ne baš jako u napadu, ali mučili smo se. Moramo da mislimo kako da napredujemo. Ako mislite samo o cilju i kako da stignete do njega, nećete doći dotle. Morate da razmišljate dan po dan, kako da dođete do šanse da bude tu - zaključio je Navaro.

Zvezda u 11. kolu gostuje u Madridu, najtrofejnijem evropskom klubu, Realu.

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