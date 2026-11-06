Junak Partizana protiv Makabija: Svi smo prihvatili svoje uloge i pokazali kako se pobeđuje (VIDEO)

Lamar Stivens ima reč.

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Košarkaši Partizana ostvarili su važnu pobedu u desetom kolu Evrolige, pošto su u Beogradskoj areni savladali Makabi rezultatom 88:67 (28:23, 22:12, 22:17, 16:15) i tako stigli do petog trijumfa u elitnom takmičenju.

Crno-bele je do trijumfa vodio Lamar Stivens sa 14 poena, osam skokova i tri sjajne blokade. Dovoljno za indeks 22.

Posle meča poručio je:

- Osećao sam se veoma dobro, bili smo bez nekoliko važnih igrača, pa su neki novi iskočili u svojim ulogama i svi smo prihvatili šta treba da radimo, navijači su nam pomogli i pobedili smo. Imamo samopouzdanje, pogodili smo neke bitne šuteve i pokazali pravi mentalitet da se pojavimo a tako treba i da nastavimo.

Partizan je posle deset kola na 5:5, a u narednom kolu dočekuje Baskoniju (11. novembar). Lamar se zatim obratio prisutnim novinarima u Beogradskoj areni.

- Mislim da smo odigrali veoma dobru utakmicu. Ovo je bila timska pobeda. Svi smo bili spremni da izađemo na teren, svako je prihvatio svoju ulogu i zaista smo pronašli način da dođemo do pobede.

Večeras se bio najbolji pojedinac crno-belih.

- Nastavljam da se trudim da napravim iskorak i uradim sve što je potrebno ekipi kako bismo pobedili. Smatram da je to moja uloga i moj posao – da doprinesem pobedi. Večeras su to bile blokade... - istakao je Stivens i nastavio:

- Princip je da sledeći igrač preuzme odgovornost. Imali smo veoma nisku postavu, tako da je bilo izuzetno važno da svi istupe, prihvate drugačije uloge i pruže svoj doprinos. To je bilo potrebno zbog igrača koji su nam nedostajali, ali svakako će nam biti važno da se oni vrate.

Odličan je bio i Itan Tompson sa 16 poena uz pet pogođenih trojki iz devet pokušaja.

- Da, mogli ste da vidite da je bilo samo pitanje vremena kada će pronaći pravi ritam. Nije lako prilagoditi se Evroligi nakon dolaska iz NBA lige. To je veoma težak proces i videli smo mnogo igrača koji su imali problema sa tim. Međutim, Itan je konstantno dolazio rano u dvoranu, vredno radio i ulagao dodatni trud. Kod igrača koji imaju takav pristup, pre ili kasnije stvari počnu da dolaze na svoje mesto. Zato mi je bilo drago što sam video da mu se trud isplatio, ali sam znao da će se to dogoditi.

O Robertu Frenksu i Antonio Rivsu.

- Mislim da je njihov doprinos bio izuzetno važan, pre svega zato što nije lako doći ovde i suočiti se sa svim očekivanjima. Navijači su neverovatni, očekuju od vas da se borite i pružite dobre partije. Smatram da su oni večeras izašli na teren potpuno spremni i zaista nam pomogli da dođemo do pobede. Mislim da smo njihovim dolaskom dobili još više mogućnosti da pobeđujemo na različite načine.

Za kraj je poručio:

- Da, mislim da je ova utakmica bila veoma važna. Zapravo, svaka utakmica je važna i za nas je najbitnije da idemo korak po korak, od meča do meča. Ipak, već u narednoj utakmici imaćemo novu dobru priliku da odbranimo domaći teren. To je trenutno naš jedini fokus. Verujemo pre svega u sebe, a zatim želimo da nastavimo da branimo domaći teren.

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