Legendarni Hrvat ostao bez 49 godina mlađe devojke, evo šta se desilo

Bili su zajedno tri godine

Foto: Instagram/jordon

Jedan od najuspešnijih i najtrofejnijih trenera u istoriji američkog fudbala, Bil Beličik (74), i njegova 49 godina mlađa izabranica Džordan Hadson (25) više nisu zajedno. Par je stavio tačku na vezu koja je trajala oko tri godine, a vest o tajnom razlazu tek je sada dospela u javnost, preneo je američki portal TMZ.

Kako navode upućeni izvori, odluka o raskidu doneta je u tajnosti, a razlozi koji su doveli do kraha veze za sada nisu poznati javnosti. Ipak, uprkos prekidu emotivne veze, legendarni trener, koji nikada nije krio svoje hrvatsko poreklo, i bivša čirlidersica navodno su ostali u korektnim odnosima i nastaviće da sarađuju na nekoliko zajedničkih poslovnih projekata.

- U kući moje bake i dede, pa onda i kući mojih roditelja, govorilo se hrvatski. Bili smo u Zagrebu, naravno posetili i Draganić. Zajedno, cela porodica. Da vidimo i osetimo odakle smo, gde su nam koreni. Moj sin Stiven ima hrvatsku tetovažu na ruci, svima nam je to jako bitno - rekao je Beličik svojevremeno za HRT.

Beličik i Hadsonova upoznali su se slučajno 2021. godine tokom jednog avionskog leta. Ubrzo su stupili u kontakt, a romansu su započeli naredne godine, mada su se dugo trudili da intimu sačuvaju daleko od očiju javnosti pre nego što su se zajedno pojavili na zvaničnim događajima.

Tokom njihove veze američki mediji spekulisali su i o tome da je mlada Džordan pokušavala da preuzme kontrolu nad Beličikovim gustim rasporedom i karijernim obavezama, ali je sam trener takve navode više puta oštro demantovao.

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