Barselona bi da se reši Baldea, nekoliko evropskih velikana prati situaciju

Zimski prelazni rok još nije počeo, ali se na evropskom fudbalskom tržištu već spremaju potencijalno zanimljivi poslovi. Jedna od tema koja bi mogla obeležiti januarsku transfer pijacu jeste budućnost Alehandra Baldea u Barseloni.

S. Ros / imago sportfotodienst / Profimedia

Katalonski klub navodno je spreman da sasluša ponude za svog levog beka, ali je već postavio finansijske uslove za njegov odlazak. Prema informacijama španskih medija, Barselona za Baldea traži najmanje 40 miliona evra.

Na "Kamp nou" planiraju određene promene u defanzivnoj liniji, pošto žele da angažuju pojačanja na pozicijama štopera i desnog beka. Međutim, finansijska ograničenja i pravila finansijskog fer pleja primoravaju klub da razmotri i prodaju pojedinih igrača pre nego što krene u realizaciju transfera.

Balde, koji je prošao čuvenu La Masiju, jedan je od fudbalera čiji bi status mogao da se promeni već tokom januara. Navodno nije zadovoljan trenutnom ulogom u ekipi, a ni Barselona ne bi imala ništa protiv njegovog odlaska ukoliko stigne ponuda koja odgovara postavljenim zahtevima.

Interesovanje za 22-godišnjeg fudbalera ne nedostaje. Njegov agent je, prema navodima medija, već razgovarao sa predstavnicima nekoliko klubova iz Italije, Engleske i Nemačke, mada konkretni pregovori za sada nisu odmakli daleko.

Među klubovima koji se povezuju sa njegovim imenom nalaze se Juventus i Roma, dok se sa Ostrva pominju Mančester junajted i Čelsi. Interesovanje su navodno pokazali i Mancčester siti i Liverpul, ali se za sada ne očekuje da ova dva kluba tokom januara krenu u ozbiljnu operaciju njegovog dovođenja.

Prema istim informacijama, ni sam Balde ne bi imao ništa protiv promene sredine, što bi moglo dodatno da olakša eventualni dogovor. Ipak, ključna prepreka ostaje obeštećenje od 40 miliona evra, koliko Barselona očekuje da dobije za svog fudbalera.

Španski reprezentativac do sada je upisao sedam nastupa za nacionalni tim, a kroz omladinske kategorije stigao je do prvog tima Barselone. Ipak, aktuelna sezona nije protekla onako kako se očekivalo.

Problemi sa povredama i ograničena minutaža uticali su na njegov status, pa je u svim takmičenjima zabeležio svega četiri nastupa, uz ukupno 116 minuta provedenih na terenu.

Zbog toga bi naredni meseci mogli biti važni za nastavak njegove karijere, a januarski prelazni rok mogao bi doneti odgovor na pitanje da li će Balde i dalje nositi dres katalonskog velikana.

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