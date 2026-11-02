Nakon što je pobedio tešku bolest Nikola Topić je precrtan u Oklahomi

Oklahoma Siti Tander doneo je radikalnu odluku koja je uzdrmala srpsku košarkašku javnost, klub je zvanično odbio da aktivira produžetak ugovora sa Nikolom Topićem, pa će mladi srpski bek narednog leta postati slobodan igrač!

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Iako je bivši plejmejker Crvene zvezde stigao u Oklahomu sa velikim pompom kao visoki 12. pik na draftu 2024. godine, surova realnost najjače lige sveta i finansijske kalkulacije stavile su tačku na ovu saradnju pre nego što je pošteno i počela. Dok je uprava Tandera produžila ugovore sa Džaredom Mekenom (6,8 miliona) i Tomasom Sorberom (5,1 milion), rampa je spuštena jedino za Topića, čija je opcija za sezonu 2027/28 iznosila 7,5 miliiona dolara.

Iza ove odluke krije se hladnokrvni poslovni potez čelnika Oklahome, koji se suočavaju sa ogromnim budžetom za plate i hitno im je potrebna finansijska fleksibilnost. Nažalost, Topić zbog stravičnih zdravstvenih problema i povreda jednostavno nije dobio pravu priliku da pokaže šta ume i opravda milionski ugovor.

Podsetimo, mladi srpski as je prošao kroz pravi pakao od dolaska u Ameriku. Kompletnu prvu sezonu propustio je zbog delimičnog rascepa prednjeg ukrštenog ligamenta levog kolena. Usledila je lavovska borba van terena, pošto mu je dijagnostikovan rak testisa, koji je uspešno pobedio nakon hemoterapija. Prošle sezone odigrao je svega 10 utakmica, da bi u junu morao na tešku operaciju leđa, zbog koje još uvek nije zaigrao u novom šampionatu.

Oklahoma je trenutno na skoru 4-2, ali i sama kuburi sa povređenim zvezdama poput Četa Holmgrena i Džejlena Vilijamsa. U takvoj situaciji, klub nije želeo da rizikuje ogroman novac na igrača koji je van terena, pa će Nikola Topić sledećeg leta morati da potraži novu NBA sredinu u kojoj će oživeti svoju karijeru.



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