Košarka

Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)

Ф.М.

31. 10. 2026. u 10:55

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Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.

Лука Дончић осрамоћен! Стеф Кари изломио Словенца, о овом потезу бруји цео свет (ВИДЕО)

AP Photo/Lynne Sladky

Stef Kari igra kao preporođen, a meč je završio sa 31 poenom, četiri skoka i šest asistencija, ali i potezom koji se prepričava u košarkaškom svetu i koji će se još dugo prepričavati.

Naime, jedan od najboljih šutera svih vremena je u svom stilu "driblao" sredinom treće deonice, a onda fenomenalnim krosoverom bacio Luku Dončića na parket, a zatim i pogodio trojku. U tim momentima Voriorsi su bili u lošem položaju, ali su na kraju preokrenuli i slavili.

Evo kako je izgledao magičan potez Karija:

Fenomenalni Stef Kari je poenima u poslednjoj deonici uspeo i da se pomeri za jedno mesto na večnoj listi najboljih strelaca NBA lige prestigavši legendarnog Dominika Vilkinsa.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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