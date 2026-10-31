Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
Stef Kari igra kao preporođen, a meč je završio sa 31 poenom, četiri skoka i šest asistencija, ali i potezom koji se prepričava u košarkaškom svetu i koji će se još dugo prepričavati.
Naime, jedan od najboljih šutera svih vremena je u svom stilu "driblao" sredinom treće deonice, a onda fenomenalnim krosoverom bacio Luku Dončića na parket, a zatim i pogodio trojku. U tim momentima Voriorsi su bili u lošem položaju, ali su na kraju preokrenuli i slavili.
Evo kako je izgledao magičan potez Karija:
Fenomenalni Stef Kari je poenima u poslednjoj deonici uspeo i da se pomeri za jedno mesto na večnoj listi najboljih strelaca NBA lige prestigavši legendarnog Dominika Vilkinsa.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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