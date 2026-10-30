Valančijunas razbio, pa nahvalio Partizan: "Sjajni su, naterali smo ih da..."
U odbrani smo radili dobar posao i to nam je pomoglo da pobedimo Partizan, ističe iskusni centar.
Košarkaši Žalgirisa savladali su Partizan u utakmici devete runde Evrolige. U meču odigranom u Žalgirio areni domaći tim pobedio je rezultatom - 87:80
Upisali su crno-beli novi poraz, iako su u završnici uspeli da se vrate u meč i zaprete preokretom. Crno-beli su na početku poslednje četvrtine imali 12 poena zaostatka, ali su serijom dobrih napada prišli na samo četiri poena razlike. Ipak, nisu iskoristili nekoliko prilika da dodatno zakomplikuju završnicu, pa je domaći tim sačuvao prednost. Tako je "parni valjak" sa dva poraza zatvorio ovonedeljno duplo kolo i u narednu utakmicu protiv Makabija ući će sa skorom 4:5.
Najbolji pojedinac u tabori Zelenih bio je centar Jonas Valančijunas, koji je meč završio sa 16 poena, osam skokova i indeksom 25.
- Oni su veoma dobra ekipa, ali smo se držali zajedno. Stalno pričam isto, moramo da igramo zajedno i da ne marimo za uspone i padove. U odbrani smo radili dobar posao i to nam je pomoglo da pobedimo Partizan. Publika je neverovatna, uvek su sjajni, naš su šesti igrač.
Nije bilo lako protiv "parnog valjka", ističe iskusni centar.
- Moramo da nastavimo da gradimo tim, da rastemo zajedno i da igramo timsku košarku. Partizan je sjajan tim, sa sjajnim bekovima i ključno je što smo ostali zajedno i što smo našom odbranom naterali Partizan da uzme teške šuteve.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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