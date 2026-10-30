Košarka

Mekintajer dominirao pred utakmicu sa Zvezdom: Asvel i Parker se očigledno ne šale

У. Ћ.

30. 10. 2026. u 22:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fantastična partija bivšeg plejmejkera Crvene zvezde i Partizana.

Мекинтајер доминирао пред утакмицу са Звездом: Асвел и Паркер се очигледно не шале

Kredit: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su Armani Milano rezultatom 84:78 u devetom kolu Evrolige, dok je Asvel na domaćem terenu savladao Baskoniju sa 94:79 i tako duplo kolo završio sa dva trijumfa, nakon što je prethodno bio bolji od Partizana.

Olimpijakos je do pobede nad italijanskim predstavnikom stigao uprkos značajnim kadrovskim problemima. U sastavu grčkog tima nije bilo Montera, Dorsija i Furnijea, dok je Nikola Milutinov na parketu proveo manje od pet minuta.

Izostanci, međutim, nisu sprečili izabranike Jorgosa Barcokasa da upišu još jedan trijumf, nakon što su prethodno slavili protiv Bešiktaša u Istanbulu.

Posebno se istakao Kodi Miler-Mekintajer, bivši plejmejker Crvene zvezde i Partizana, koji je sa 24 poena, uz tri skoka i četiri asistencije, predvodio Olimpijakos do novog evroligaškog trijumfa. Grčki tim sada očekuje duel sa Crvenom zvezdom, zakazan za 6. novembar.

Najzaslužniji za pobedu bili su pored Mekintajera i Saša Vezenkov sa 22 poena, dok je Vord dodao 12, a Papanikolau osam. U ekipi Armanija najefikasniji je bio Kol sa 17 poena, Rajt je ubacio 16, Marko Gudurić 14, a Burnel 13.

U međuvremenu, Asvel je nastavio seriju dobrih rezultata i posle Partizana savladao Baskoniju, i to prilično ubedljivo – 94:79.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LDLC ASVEL (@ldlc_asvel)

Francuski tim je od početka nametnuo ritam, već nakon prve četvrtine stekao dvocifrenu prednost i tokom ostatka susreta nije dozvolio gostima da ozbiljnije ugroze njegovo vođstvo.

Asvel sada ima učinak 4-5, isti kao Partizan, dok je Baskonija ostala na samo jednom trijumfu i nalazi se na poslednjem mestu tabele.

Taj Taj Vašington predvodio je pobednički sastav sa 21 poenom, Peti Mils je dodao 20, a Igo Beson 10. U ekipi Baskonije najefikasniji je bio Kenet Farid sa 17 poena i osam skokova.

Plasman obezedio Sofascore

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad