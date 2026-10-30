Mekintajer dominirao pred utakmicu sa Zvezdom: Asvel i Parker se očigledno ne šale
Fantastična partija bivšeg plejmejkera Crvene zvezde i Partizana.
Košarkaši Olimpijakosa pobedili su Armani Milano rezultatom 84:78 u devetom kolu Evrolige, dok je Asvel na domaćem terenu savladao Baskoniju sa 94:79 i tako duplo kolo završio sa dva trijumfa, nakon što je prethodno bio bolji od Partizana.
Olimpijakos je do pobede nad italijanskim predstavnikom stigao uprkos značajnim kadrovskim problemima. U sastavu grčkog tima nije bilo Montera, Dorsija i Furnijea, dok je Nikola Milutinov na parketu proveo manje od pet minuta.
Izostanci, međutim, nisu sprečili izabranike Jorgosa Barcokasa da upišu još jedan trijumf, nakon što su prethodno slavili protiv Bešiktaša u Istanbulu.
Posebno se istakao Kodi Miler-Mekintajer, bivši plejmejker Crvene zvezde i Partizana, koji je sa 24 poena, uz tri skoka i četiri asistencije, predvodio Olimpijakos do novog evroligaškog trijumfa. Grčki tim sada očekuje duel sa Crvenom zvezdom, zakazan za 6. novembar.
Najzaslužniji za pobedu bili su pored Mekintajera i Saša Vezenkov sa 22 poena, dok je Vord dodao 12, a Papanikolau osam. U ekipi Armanija najefikasniji je bio Kol sa 17 poena, Rajt je ubacio 16, Marko Gudurić 14, a Burnel 13.
U međuvremenu, Asvel je nastavio seriju dobrih rezultata i posle Partizana savladao Baskoniju, i to prilično ubedljivo – 94:79.
Francuski tim je od početka nametnuo ritam, već nakon prve četvrtine stekao dvocifrenu prednost i tokom ostatka susreta nije dozvolio gostima da ozbiljnije ugroze njegovo vođstvo.
Asvel sada ima učinak 4-5, isti kao Partizan, dok je Baskonija ostala na samo jednom trijumfu i nalazi se na poslednjem mestu tabele.
Taj Taj Vašington predvodio je pobednički sastav sa 21 poenom, Peti Mils je dodao 20, a Igo Beson 10. U ekipi Baskonije najefikasniji je bio Kenet Farid sa 17 poena i osam skokova.
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