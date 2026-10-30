Košarka

Braun progovorio o Partizanu! Evo šta kaže o rastanku sa crno-belima!

С.С.

30. 10. 2026. u 21:44

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Meč je završio sa devet postignutih poena.

Браун проговорио о Партизану! Ево шта каже о растанку са црно-белима!

NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nastavio je Partizan sa porazima u Evroligi, a novi je usledio u Žalgirio areni.

Među boljim u pobedničkom timu domaćina, bio je Sterling Braun, bivši igrač crno-belih koji je pohvalno govorio o svojim doskorašnjim saborcima:

- Svakako da pratim kako igraju. Kao što sam i ranije govorio, želim im sve najbolje, da imaju što više uspeha. Nemam nikakvu lošu nameru prema njima. Pratim Partizan baš kao što pratim i ostale svoje bivše klubove, jednostavno volim da vidim kako im ide. Ima dosta momaka s kojima sam ostao u kontaktu. Često ne mogu da ih gledam, jer igramo u isto vreme,a li im posvećujem paćžnju- rekao je Braun.

Photo: Phil Hutchinson / imago sportfotodienst / Profimedia

Trudio se da pokaže sve najbolje:

- Kad god igrate protiv svog bivšeg tima, želite da se pokažete u pravom svetlu. Osnovno je bilo da tim pobedi, želeo sam da se to desi.

Osvrnuo se i na odlazak Džabarija Parkera, koji je nedavno raskinuo ugovor sa crno-belima, dok je Braun sa njim delio svlačionicu:

- Bila je to nesrećna situacija za obe strane. Džabari je sjajan lik van terena i paklen igrač na njemu. Jednostavno nije uspelo. Ne upirem prstom ni u koga niti bilo koga krivim, prosto se tako namestilo. Smatram da je definitivno mogao da pomogne timu i prošle i ove sezone, njegov talenat govori sam za sebe. Dogodile su se neke stvari, a ja mu od srca želim sve najbolje i mnogo uspeha u nastavku karijere.

Prokomentarisao je i kako su večeras "zatvorili" Karlika Džonsa.

- Kolektivno smo odradili odličan posao na njemu. Karlik je sjajan poenter, napada sa svih pozicija. Arnas Butkevičijus je napravio vrhunski posao — otežavao mu je svaki šut, usmeravao ga u reket na našu drugu liniju odbrane i na njegovu slabiju, levu ruku. Kada zaustavite ’glavu tima’, olakšate sebi put do pobede. Nije uspeo da uhvati svoj ritam, što je za nas bilo ključno.

Osvrnuo se na tekuću sezonu:

- Što se tiče ove sezone generalno moramo da budemo koncentrisani. Imamo velike ambicije, sve je dobor krenulo od pripremnog perioda, Valančijunas je važan deo ovog našeg sastava i igramo timski. otvaramo pozicije jedni drugima. Imamo dobre parčiće slagalice, jasno je da u najboljem slučaju želimo da odemo do fajnal fora. - zaključio je Sterling Braun.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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