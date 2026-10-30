PENJAROJA POSLE NOVOG PORAZA PARTIZANA ŠOKIRAO IZJAVOM! Španac otkrio šta ga najviše boli

Košarkaši Partizana poraženi su na gostovanju Žalgirisu u devetom kolu Evrolige. Ekipa iz Kaunasa je slavila rezultatom 87:80. Nakon meča Đoan Penjaroja izneo je utiske.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan je ponovo poklekao u Evroligi! Crno-beli su u Kaunasu izgubili od Žalgirisa rezultatom 87:80 i posle devet odigranih kola pali na negativan učinak od četiri pobede i pet poraza. Ipak, uprkos novom neuspehu, trener Đoan Penjaroja nije želeo da traži izgovore, već je istakao da je ponosan na svoje igrače, uz jasno priznanje šta je presudilo u Litvaniji.

Španski stručnjak je nakon utakmice pohvalio atmosferu u „Žalgirio Areni“, ali je posebno ukazao na loš početak meča i probleme crno-belih u šutu za tri poena.

Pre svega, svaka čast Žalgirisu. Zadovoljstvo je igrati košarku u ovoj areni. Ponosan sam na svoj tim. Žalgiris je u prvih pet-šest minuta postigao 20 poena, ali smo nakon toga igrali mnogo konzistentnije. Trebalo je bolje da koristimo faulove, posebno kada smo bili u bonusu. Nije bilo lako nastaviti borbu do samog kraja.

Imali smo loše procente u otvorenim šutevima. Jasno je da smo jedan od najslabijih timova kada je reč o šutu za tri poena. Mogli smo da priđemo na poen zaostatka, ali smo promašili otvorenu trojku, a potom i zicer. Ipak, tim se borio i verovao. Vidi se da još nismo potpuno spremni, ali moramo da nastavimo da radimo i pokušamo da popravimo procente – poručio je Penjaroja.

Dva brza faula Kevarijusa Hejsa takođe su uticala na plan igre Partizana. Trener crno-belih objasnio je zbog čega je Amerikanac imao drugačiju ulogu na početku susreta.

Kevarijus je veoma važan za nas. Odlučili smo da počnemo sa Žofrijem, a ideja je bila da Kevarijus izbegne probleme sa faulovima. Žalgiris je napadao preko Valančijunasa. Možda smo mogli da izbegnemo neke faulove, ali to je košarka.

Partizan je u međuvremenu dobio i nova pojačanja, Rivsa i Frenksa, ali je jasno da je potrebno vreme kako bi se uklopili u sistem i zahtevnost evropske košarke.

Nemamo mnogo vremena za treninge, a oni moraju da se adaptiraju na nivo Evrolige. Za Frenksa ovo nije prvo iskustvo u evropskoj košarci, pošto je igrao FIBA takmičenja u Australiji i Japanu, kao i u Izraelu. Rivsu je, međutim, ovo prvi put. Jasno je da im je potrebno vreme da se prilagode.

U „Žalgirio Areni“ bio je i Nenad Čanak, trener Lijetkabelisa, u čiji je tim iz Partizana prešao Bandža Si. Penjaroja je iskoristio priliku da se zahvali krilnom košarkašu na pomoći tokom pripremnog perioda.

Bandža Si je bio sa nama od početka sezone i pomagao nam je na treninzima. Ostao je u formi, potpisao ugovor na ograničeno vreme i sada je taj period završen. Mnogo mu hvala na pomoći i želim mu sve najbolje u budućnosti.

A šta je ono zbog čega Penjaroja najviše žali? Odgovor je bio jasan – početak utakmice.

Nije lako igrati duplo kolo na gostovanjima, dva vezana meča na strani, pogotovo kada imamo i dva nova igrača. Mislim da smo se dobro borili protiv Žalgirisa u ovoj areni, i to bez prave efikasnosti u napadu. Jedino za čim žalim jesu prva četiri minuta utakmice. Sve ostalo bilo je onako kako želim da igramo. Da smo bili efikasniji, meč bi izgledao drugačije.

Crno-bele sada očekuje serija utakmica pred domaćom publikom, ali španski trener insistira da ekipa ne sme da preskače korake i razmišlja previše unapred.

U ovom trenutku imamo šest gostovanja i tri utakmice kod kuće. Moramo dobro da se borimo u Beogradskoj areni. Sada nas očekuju četiri uzastopne utakmice na našem terenu, ali ne smemo da razmišljamo o tome. Prvo moramo da se fokusiramo na ABA ligu, a zatim na Makabi. Takvi smo – posle poraza ili pobede moramo odmah da gledamo ka sledećoj utakmici – zaključio je Penjaroja.

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