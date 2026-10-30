Srpski bokseri kreću po Zlatnu rukavicu! Sedam aduta Srbije spremno za veliki obračun u Banjoj Luci
Rukavice su spremne, forma se brusi, a cilj je jasan – Srbija želi da ostavi snažan trag na 69. Zlatnoj rukavici! Sedmorica reprezentativaca naše zemlje treniraju punom parom u Banjoj Luci, gde odbrojavaju dane do jednog od najznačajnijih tradicionalnih međunarodnih bokserskih turnira. Pred njima su veliki izazovi, ozbiljna konkurencija i prilika da kvalitet, srčanost i borbeni karakter potvrde u ringu, u borbi za prestižni trofej koji nosi posebno mesto u svetu boksa.
Boje Srbije na prestižnom takmičenju braniće sedmorica reprezentativaca, koji će pokušati da dobrim nastupima i kvalitetnim borbama stignu do zapaženih rezultata.
Spisak reprezentativaca Srbije:
Ljubisa Staletović – 50 kg
Nikola Maksimović – 55 kg
Omer Ametović – 50/55 kg
Filip Džida – 70 kg
David Grosin – 70 kg
Marko Jovanović – 65 kg
Dimitrije Andrejević – 80 kg
Zajedničke pripreme predstavljaju važan deo završnog rada pred turnir, a akcenat je na podizanju forme, kvalitetnom sparingu i dostizanju optimalne sportske spremnosti.
Selektor muške bokserske reprezentacije Srbije Milan Ipierski zadovoljan je pristupom svojih izabranika i ističe značaj rada pred predstojeće izazove.
Pripreme u Banjoj Luci predstavljaju važan deo našeg rada pred 69. Zlatnu rukavicu. Momci treniraju veoma ozbiljno i posvećeno, a cilj nam je da kroz kvalitetan rad, dobar sparing i zajedničko druženje podignemo formu na najviši mogući nivo. Očekujem da svaki reprezentativac pruži svoj maksimum, pokaže kvalitet i borbenost i dostojno predstavi Srbiju na ovom velikom međunarodnom turniru – istakao je Ipierski.
Novo izdanje Zlatne rukavice donosi priliku da srpski reprezentativci odmere snage sa kvalitetnom međunarodnom konkurencijom i pokušaju da se domognu prestižnog trofeja.
Zlatna rukavica na programu je 6. novembra u Banjoj Luci, a srpski bokseri u završnicu priprema ulaze sa jasnim ciljem – da ostave što bolji utisak i dostojno predstave svoju zemlju.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Veliki posao Fenerbahčea: Stiže igrač koji je 13 godina proveo u NBA ligi
30. 10. 2026. u 10:24
Bivši kapiten Partizana zatečen nakon onoga što su mu navijači Crvene zvezde uradili sinoć u Beogradu
30. 10. 2026. u 09:53 >> 09:54
Crvena zvezda sa Kristijanom Kolokom dobila ono što joj je nedostajalo! (VIDEO)
30. 10. 2026. u 09:48
Srbija neće dobiti predsednika 14.novembra!
30. 10. 2026. u 09:35 >> 11:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! "Pokušavam deci da objasnim šta gledaju"
Nikola Jokić nastavlja da pomera granice u NBA ligi, a ni njegov trener Dejvid Adelman ne krije koliko je impresioniran onim što srpski centar svakodnevno prikazuje na parketu.
29. 10. 2026. u 18:03
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)