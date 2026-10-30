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Srpski bokseri kreću po Zlatnu rukavicu! Sedam aduta Srbije spremno za veliki obračun u Banjoj Luci

Александар Илић
Aleksandar Ilić

30. 10. 2026. u 18:35

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Rukavice su spremne, forma se brusi, a cilj je jasan – Srbija želi da ostavi snažan trag na 69. Zlatnoj rukavici! Sedmorica reprezentativaca naše zemlje treniraju punom parom u Banjoj Luci, gde odbrojavaju dane do jednog od najznačajnijih tradicionalnih međunarodnih bokserskih turnira. Pred njima su veliki izazovi, ozbiljna konkurencija i prilika da kvalitet, srčanost i borbeni karakter potvrde u ringu, u borbi za prestižni trofej koji nosi posebno mesto u svetu boksa.

Српски боксери крећу по Златну рукавицу! Седам адута Србије спремно за велики обрачун у Бањој Луци

FOTO: SBS

Boje Srbije na prestižnom takmičenju braniće sedmorica reprezentativaca, koji će pokušati da dobrim nastupima i kvalitetnim borbama stignu do zapaženih rezultata.

Spisak reprezentativaca Srbije:

Ljubisa Staletović – 50 kg

Nikola Maksimović – 55 kg

Omer Ametović – 50/55 kg

Filip Džida – 70 kg

David Grosin – 70 kg

Marko Jovanović – 65 kg

Dimitrije Andrejević – 80 kg

Zajedničke pripreme predstavljaju važan deo završnog rada pred turnir, a akcenat je na podizanju forme, kvalitetnom sparingu i dostizanju optimalne sportske spremnosti.

Selektor muške bokserske reprezentacije Srbije Milan Ipierski zadovoljan je pristupom svojih izabranika i ističe značaj rada pred predstojeće izazove.

Pripreme u Banjoj Luci predstavljaju važan deo našeg rada pred 69. Zlatnu rukavicu. Momci treniraju veoma ozbiljno i posvećeno, a cilj nam je da kroz kvalitetan rad, dobar sparing i zajedničko druženje podignemo formu na najviši mogući nivo. Očekujem da svaki reprezentativac pruži svoj maksimum, pokaže kvalitet i borbenost i dostojno predstavi Srbiju na ovom velikom međunarodnom turniru – istakao je Ipierski.

Novo izdanje Zlatne rukavice donosi priliku da srpski reprezentativci odmere snage sa kvalitetnom međunarodnom konkurencijom i pokušaju da se domognu prestižnog trofeja.

Zlatna rukavica na programu je 6. novembra u Banjoj Luci, a srpski bokseri u završnicu priprema ulaze sa jasnim ciljem – da ostave što bolji utisak i dostojno predstave svoju zemlju.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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